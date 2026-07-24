Scontro in rotatoria: investito un ciclista di 89 anni

Ha 89 anni l’anziano ciclista rimasto ferito nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 luglio, a Thiene in un incidente stradale in zona industriale. Nonostante l’età avanzata, l’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto ad una rotatoria.

​L’incidente si è verificato intorno alle 17:30 in via del Lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, una Opel condotta da M.F., un 59enne residente a Malo, stava percorrendo la via diretto verso sud. Nell’immettersi nella rotatoria con via dell’Industria, per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte della polizia locale, il veicolo è entrato in collisione con la bici guidato dall’ottantanovenne thienese, le cui iniziali solo O.M.

​L’impatto, pur avvenuto a velocità contenuta, è stato sufficiente a far perdere l’equilibrio all’anziano, caduto rovinosamente sull’asfalto riportando diverse lesioni.

​Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto è giunta un’ambulanza del Suem 118 proveniente dall’ospedale di Santorso. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto all’anziano, che poi è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale dell’ Alto Vicentino, dove è stato ricoverato in codice giallo.

​Per eseguire i rilievi del sinistro e ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale del Consorzio Ne.Vi., che si è occupata anche della gestione del traffico e della viabilità nella zona, particolarmente congestionata a quell’ora del pomeriggio.

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