Contrasto a spaccio e consumo di droghe: il bilancio semestrale della Polizia Locale

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino nel contrasto allo spaccio e al consumo di droghe nei 17 Comuni consorziati. Un’attività che si inserisce a pieno titolo nelle politiche di sicurezza urbana fortemente sostenute dai sindaci del territorio, che chiedono un presidio costante delle aree pubbliche e interventi mirati per prevenire fenomeni di degrado, illegalità e microcriminalità.

I risultati conseguiti nel primo semestre del 2026 confermano l’impegno quotidiano del Corpo, che opera attraverso servizi in uniforme, controlli in abiti civili e con il supporto dell’unità cinofila, impiegata nelle attività di prevenzione e repressione nelle aree maggiormente sensibili dei Comuni consorziati. Nel corso dei primi sei mesi dell’anno sono stati sequestrati complessivamente 1.360 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 1.276 grammi di hashish, 40 grammi di cocaina, 50 grammi di marijuana e 0,7 grammi di eroina, oltre a una pianta di marijuana.

L’attività operativa ha portato inoltre all’arresto di due persone e alla denuncia a piede libero di altre nove, mentre sono state eseguite 30 perquisizioni tra personali, domiciliari e veicolari. Sul fronte dei sequestri sono stati effettuati 13 sequestri penali e 28 sequestri amministrativi, con la contestazione di 31 violazioni dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Determinante è anche il contributo dell’unità cinofila, impiegata regolarmente nei servizi di controllo, capace non solo di incrementare l’efficacia operativa ma anche di svolgere una significativa funzione di deterrenza nei confronti di chi intende spacciare o detenere sostanze stupefacenti. Il Consorzio conferma che anche nella seconda parte dell’anno proseguiranno i controlli dedicati al contrasto degli stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, ai parchi pubblici, alle aree prossime agli istituti scolastici e alle zone maggiormente frequentate durante il periodo estivo, continuando a garantire un presidio qualificato e una risposta concreta alle esigenze espresse dai sindaci e dalle comunità locali.



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