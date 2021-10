Elezioni comunali: tutti i nuovi sindaci del vicentino – GLI AGGIORNAMENTI

Orgiano -Una sola lista, il 46,7% di elettori che hanno votato e così, evitato l’annullamento delle elezioni (serviva almeno il 40% dei votanti sul totale degli elettori) e Manuel Dotto si è visto confermato alla guida del Comune di Orgiano con la lista Obiettivo Futuro. Un risultato ottenuto con lo “scotto” di un crollo nei votanti di quasi 20 punti percentuali (46,73% contro il 66,12% del 2016), un dato dovuto al fatto che in questo Comune del Basso Vicentino si presentava una sola lista e quindi molti elettori non hanno creduto necessario andare a votare.

Laghi – Spoglio veloce nel Comune più piccolo del Veneto: le schede da vagliare erano solo 77. E’ stato eletto sindaco Marco Lorenzato di Insieme per Laghi, che con 42 voti contro 31 ha sconfitto il vicesindaco uscente Ferrulio Angelo Lorenzato (subentrato a novembre dell’anno scorso alla morte di Giovanni Sella).

Zermeghedo – L’uscente Luca Albiero (Scegliamo Zermeghedo), si riconferma con uno schiacciante 69% di preferenze dei suoi concittadini: 474 i voti raccolti. Rino Olandi (Noi con voi) si ferma a 173 voti (25,18%) e Sabrina Paiusco (Zermeghedo 3.0) con 40 voti non va oltre il 5,82%.

Rotzo – Eletto sindaco Lucio Spagnolo (Insieme per Rotzo) con 261 preferenze (54,38%): una scelta in continuità con l’amministrazione precedente, guidata fino a fine agosto da Aldo Pellizzari, mancato prematuramente mentre era in vacanza. Le altre due liste candidavano Arianna Sartori (Vivere Rotzo – Leeben Rotz, 213 voti, il 44,36%) e Alberto Bertoldo (Partito dei Veneti Rotzo, 6 voti, 1,25%).

Caldogno – Con 11.221 abitanti è il Comune vicentino più grande ad essere andato al voto in questa tornata elettorale autunnale. Quando allo spoglio mancano ancora 4 sezioni su 9, è nettamente avanti il sindaco uscente Nicola Ferronato, che si è ripresentato davanti agli elettori con la lista civica Insieme per Caldogno: al momento ha raccolto 1708 voti (77,6%), seminando dietro di sé Marilì Lunardello con la lista Uniti per Caldogno (/493 voti, il 22,4%).

Monteviale – Quando sono scrutinate due sezione su tre, risulta sempre avanti nello spoglio lo sfidante alla sindaca uscente: Claudio Cegalin (lista L’Olmo) finora ha raggiunto quota 609 preferenze (58,5%), mentre Elisa Santucci (lista Ama Monteviale) è a 432 voti (41,5%).

Notizia in aggiornamento