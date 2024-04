Feste, escursioni e memoria per gli eventi del ponte del 25 Aprile

Sono tanti nel Vicentino gli eventi e le opportunità in questo weekend del 25 aprile, Festa della Liberazione dasl nazifascismo. Ecco i principali, selezionate per la rubrica Festa Italiana di Radio Eco Vicentino.

25 aprile a Laghi con la prima edizione della Festa di Primavera, un nuovo evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Laghi con la Pro Loco e il Gruppo Alpini: mercato di prodotti agricoli locali, piantine da orto, sementi, fiori, attrezzatura da giardinaggio; laboratori, passeggiate storico-etnografiche nella Conca dei Laghi con accompagnatore, concerto e stand gastronomico con specialità gnocchi. Mostre, scambi di semi antichi, dimostrazione di cesteria e giochi di legno.

In tutta la provincia, poi, commemorazioni per il 79esimo anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo. Tutti i Comuni organizzano cerimonie, commemorazioni ed eventi istituzionali con deposizione di corone, cortei con invito alla cittadinanza a partecipare e a esporre la bandiera tricolore. Per partecipare: informarsi presso il proprio Comune.

Thiene, giovedì 25 aprile. Visita in villa: apertura del castello di thiene. In occasione della Festa della Liberazione, il Castello sarà eccezionalmente aperto dalle 10 alle 18 senza prenotazione.

Ascolta “Il weekend “lungo”del 25/28 Aprile” su Spreaker.

A Velo d’Astico, sempre giovedì 25 aprile, presso l’ex Stazione Ferroviaria di Seghe di Velo si celebra la Festa della Frasca. Si potranno trovare bancarelle di prodotti tipici e per i bambini gonfiabili, musica e lo stand gastronomico con il tipico piatto della Frasca: i contadini nel dopo guerra, in primavera, erano soliti esporre una “Frasca” davanti all’uscio di casa come richiamo per i clienti. Tutto ciò che era rimasto nei granai o nelle cantine veniva così venduto o scambiato.

A Bassano del Grappa, sabato 27 aprile,l’arte della calligrafia con le penne d’autore Montegrappa: per riscoprire il fascino di tracciare pensieri in modo elegante, personale e raffinato. Il tour avrà inizio dalla visita alla boutique di penne d’arte Montegrappa: un viaggio attraverso le particolari collezioni che raccontano la storia dell’azienda che da più di un secolo crea delle vere e proprie penne d’autore. Al termine, ci sarà l’opportunità di avvicinarsi all’arte della calligrafia per personalizzare lettere e comunicazioni con stile. Sarà inoltre possibile scoprire l’esperienza unica di scrivere su quaderni realizzati dalla storica Carteria Tassotti, prodotti artigianalmente da decenni, guidati dalle mani sapienti di una grafica e calligrafa.

A Thiene, sabato 27 e domenica 28 aprile presso la Villa Cà Beregane, mostra di Pablo Picasso intitolata “Il Pittore e la Modella“, organizzata da Corte d’Arte con il patrocinio del Comune. In mostra un disegno originale di Picasso donato e dedicato all’artista Tono Zancanaro di Padova nel 1967, firmato Picasso 1963.

A Pedemonte, da venerdì 26 a domenica 28 aprile presso località Longhi si terrà la Festa ai Longhi in onore della Madonna: serata Irish, stand gastronomico, specialità “Frittura di pesce Longarota” (da passeggio) e live music.

A Sarcedo, venerdì 26 aprile presso il Salone del Centro parrocchiale si terrà ‘Armenia’, un recital di musica, poesia e narrativa, con musiche della tradizione armena eseguite con il Duduk da Alberto Mattarucco. E sempre a Sarcedo, sabato 27 aprile, Passeggiata sui sentieri della Resistenza a Sarcedo: un’occasione per scoprire la storia e il territorio in compagnia del professor Liverio Carollo.

A Zugliano, domenica 28 aprile la Bocciofila Magnabosco organizza il 2° Trofeo Comune di Zugliano, quest’anno accompagnato dal 1° Trofeo Antica Trattoria Due Spade, una gara di bocce specialità Raffa riservata alla categoria Under 12.

A Lusiana, giovedì 25 aprile, passeggiata al Monte Corno al chiaro di luna sul il sentiero dei partigiani:escursione tra storia e natura, uno sguardo sulla pianura al tramonto, cena in itinere e ritorno al chiaro di luna.

A Rotzo, domenica 28 aprile escursione tra luoghi leggendari, l’Altar Knotto, una suggestiva formazione rocciosa posta a strapiombo sulla Val d’Astico, la cui forma ricorda quella di un grande altare in bilico tra cielo e terra. Questo luogo ha evocato da sempre racconti leggendari che collegano la natura al mondo dell’immaginario popolare.

A Treschè Cesuna, domenica 28 aprile, inaugurazione Museo dei Cuchi, evento che segna il completamento di un significativo progetto di rinnovamento, destinato a valorizzare una delle collezioni più peculiari e affascinanti dell’Altopiano di Asiago 7 Comuni: quella dei fischietti di terracotta. La famiglia Valente, custode di quest’impressionante collezione di circa 12 mila pezzi, di cui 4 mila sono esposti nel museo, ha infatti raccolto fischietti provenienti da diverse regioni italiane e da paesi lontani come Perù, Messico, Russia, Turchia e Polonia. Alcuni dei pezzi esposti sono stati creati da maestri artigiani e pittori del Novecento Italiano, tra cui figure di spicco come Casorati, Laterza e Bonaldi.

A Vicenza, sabato 27 aprile spettacolo al teatro Astra: Tutta un’altra storia. Tratto da testimonianze vere, tramite il teatro di narrazione, lo spettacolo di Raffaella Calgaro rievoca – attraverso voci che narrano di paura, fughe e fame, ma anche di solidarietà – il triste esodo delle popolazioni dell’Altopiano di Asiago durante la Strafexpedition del 1916. Ad accompagnare in questo viaggio nel tempo e nelle emozioni, che fa luce su una delle altre facce della guerra – il profugato – saranno musiche Alpine.

Sempre a Vicenza, da sabato 27 aprile Mostra la Battaglia dell’Ortigara. In occasione della 95° Adunata Nazionale Alpini del 10-12 maggio a Vicenza, le Gallerie di Palazzo Thiene presentano un poker di mostre che inquadrano, con prospettive e forme diverse (dalla fotografia al dipinto, passando per reperti recuperati sul campo), la figura storica dell’Alpino.

A Marostica, domenica 28 aprile, la Fattoria Sociale Pachamama organizza ‘Asiniamo’, un’esperienza che consente, in compagnia delle loro asine, di passeggiare sulle meravigliose colline di San Benedetto.