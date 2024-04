Bloccati nella neve, pompieri al Rifugio Granezza per 5 giovani

Notte di lavoro al freddo, quella appena passata, per i Vigili del Fuoco altopianesi chiamati ad intervenire, attorno all’1.30, nei pressi del rifugio Granezza ad Asiago per tre auto e 5 giovani rimasti bloccati a causa della neve. La chiamata è giunta al 115 attraverso un sistema automatico di emergenza di una delle auto: la zona al momento era infatti priva di copertura del segnale telefonico.

Un rischio non di poco conto quello affrontato dai ragazzi, poco preparati e forse ignari delle precipitazioni nevose e del ghiaccio presente in quota, in una zona peraltro poco battuta. I Vigili del Fuoco accorsi così dal locale distaccamento di Asiago hanno fortunatamente trovato i ragazzi in buone condizioni benchè visibilmente preoccupati, con le auto senza danni ma solo in panne a causa del manto di neve abbondamene caduta appunto in questi giorni. I mezzi sono stati quindi trainati dal camion dei pompieri fino alla strada percorribile di Monte Corno, dove hanno potuto riprendere il viaggio in sicurezza e fare ritorno a casa.

Le operazioni di soccorso sono terminate attorno alle 4.