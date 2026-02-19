Giochi arcade, Kopa Karukkola, cena in cantina ed escursioni: ecco gli eventi del weekend

Divertirsi con i videogiochi del passato. Oppure lasciarsi coinvolgere dall’allegria e dalla spensieratezza generate da un evento carnevalesco tipicamente altopianese. In alternativa, gustarsi una prelibata cena negli ambienti di una cantina vinicola, o magari partecipare ad una delle immancabili escursioni alla scoperta del territorio. Sono alcune delle iniziative più interessanti in programma per questo weekend in provincia di Vicenza. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Vicenza, domenica 22 febbraio, l’ex Centrale del Latte ospiterà “Sala Gaming“. Dalle 14 alle 18, gli appassionati di retrogaming avranno l’opportunità di rivivere la suggestiva atmosfera delle sale giochi di una volta. I videogiochi arcade su schermo Lcd, unitamente ad un comodo divano sul quale sedersi, offriranno l’occasione di godersi qualche momento di relax e socialità.



A Tezze sul Brenta invece, sabato 21 febbraio, torna l’appuntamento con la passeggiata notturna “Camminare de note in Brenta“, che quest’anno giunge alla sua decima edizione. Partendo dal Parco dell’Amicizia, la camminata si snoderà tra sentieri, argini e scorci caratteristici. Un’iniziativa imperdibile per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza immersiva tra natura, silenzio e luci soffuse.

In quel di Asiago, sabato 21 febbraio, il centro storico farà da sfondo a “Kopa Karukkola“, uno degli eventi più attesi dell’Altopiano dei Sette Comuni. La tradizionale competizione carnevalesca vedrà protagonisti costumi bizzarri e maschere comiche. Dopo aver sfilato in Corso IV Novembre, i concorrenti si cimenteranno in una discesa acrobatica dal “pericoloso pendio” dell’edicola. Spazio, poi, alla pentolaccia finale e alla festa in piazza.

Domani 20 febbraio, a Breganze, la Cantina ioMazzuccato proporrà “Sorsi in Cantina“. Per i partecipanti non si tratterà solo di assistere ad un cooking show dal vivo. Ma, soprattutto, di assaporare un vero e proprio percorso di degustazione, il cui piatto forte saranno i torresani allo spiedo. Ad affiancare il tutto, i vini della cantina e, in conclusione, un bicchiere di rum e cioccolato.

Infine, partendo da Valstagna, domenica 22 febbraio avrà luogo “Valstagna Selvaggia“. Dal borgo affacciato sul fiume Brenta, l’escursione risalirà il torrente omonimo fino a raggiungere il raccordo con l’Alta Via del Tabacco. Percorrendo tale itinerario, ci si imbatterà nelle tracce di un mondo rurale ormai scomparso. In particolare, si attraverseranno i terrazzamenti che un tempo ospitavano appunto le piante del tabacco.

