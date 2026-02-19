Mosson saluta la sua “locandiera”: si è spenta l’Antonia del “Pelado”

Si è spenta a 77 anni, attorniata dall’affetto dei suoi cari oltre che da quello di un paese che non l’ha mai dimenticata, Maria Antonietta Carlassare, per tutti l’Antonia della storica trattoria Dal Pelado, l’iconico locale affacciato nella Piazza di Mosson a Cogollo del Cengio.

Per oltre 37 anni è stata lei il volto e la colonna portante di un’attività di ristorazione e alloggio conosciuta in tutta la provincia, capace di coniugare la buona cucina nostrana con l’accoglienza semplice ma calorosa di una struttura più forte dei tempi e delle mode. Una donna di tempra e di sostanza, una seconda mamma per chi ha lavorato con lei, impegnata e cordiale nel servire il muratore quanto l’agente di commercio: “Gli ospiti devono trovarsi bene, tutti” ricordava ad ogni occasione incarnando il perfetto spirito della padrona di casa capace di mettere a proprio agio anche la clientela più esigente.

Ed in tanti, negli anni, tornavano Dal Pelado per riabbracciare quei sapori profumati di casa e di passione per le cose genuine. Dal conejo in tecia al fegato alla veneziana, passando per il baccalà alla vicentina e finendo con l’immancabile zuppa di verdura che fa ben al stomego e al gustossimo pasticcio di carne: chi per la pausa pranzo in mezzo ad una giornata di lavoro, chi nei giorni di festa. E Antonia era là, indaffarata fra mestoli e coperchi fumanti, ma con uno sguardo sempre attento al bancone. Poi l’addio, sofferto, a quelle stanze divenute la prima casa, la saracinesca che nel 2017 si abbassa per lasciare spazio al silenzio, prima di una nuova ripartenza per un “nuovo” Pelado. Stavolta, però, senza quella chioma bianca, impeccabile ed elegante anche col grembiule da cucina. Antonia se n’è andata così, come ha vissuto: quasi senza disturbare, senza clamori. Un’uscita di scena degna dei più grandi: almeno per quelle comunità che hanno goduto della sua presenza gentile e del suo saper essere con garbo e quotidiana dedizione, prezioso punto di riferimento. E per domani alle 10 è previsto l’ultimo saluto, nella Chiesa Parrocchiale di Mosson dove Antonia giungerà dall’Ospedale di Vicenza: stasera alle 19 invece, la recita del santo rosario.

