Milano Cortina, 26esima medaglia per l’Italia. Arianna Fontana atleta italiana più medagliata di sempre

L’Italia vince il suo quinto argento e la ventiseiesima medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiudono seconde nella staffetta 3000 metri alle spalle della Corea, che si prende l’oro. Bronzo al Canada, mentre una caduta esclude quasi da subito l’Olanda per la corsa al podio.

E la ventiseiesima medaglia è storica: è la quattordicesima per Arianna Fontana, la più vincente di sempre per il nostro Paese nella storia della rassegna a cinque cerchi. Dopo la delusione nei 1000 metri, arriva il secondo posto nella staffetta 3000 metri femminile di short track. Insieme ad Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel chiude alle spalle della Corea, che proprio nei giri finali sorpassa e vince l’oro in 4’04″014. Eppure, la gara per la medaglia non inizia benissimo, con il quarto posto.

A rendere di fatto sicura la medaglia è la caduta di un’olandese, che toglie di fatto la sua Nazionale fuori dai giochi. Le quattro azzurre superano il Canada e inizialmente sembrano potersi mettere alle spalle anche la Corea, che però vince con quasi un decimo di vantaggio.

Per l’Italia si aggiorna il medagliere: sono 26, con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi. Arianna Fontana supera lo schermidore Edoardo Mangiarotti, 14 medaglie a 13, ed entra definitivamente nella storia dello sport italiano.

“Le 14 medaglie? Non ho parole per descrivere quello che sto provando”. Parla così Arianna Fontana a Sky Sport. “Quattordici medaglie olimpiche come i grandi campioni – spiega – Penso a tutto il lavoro fatto negli ultimi 20 anni, con Anthony (marito e allenatore) abbiamo fatto il salto insieme. E non è finita perché ci sono i 1500 metri”. Gioia condivisa con Chiara Betti, Arianna Sighel ed Elisa Confortola. “È stata una staffetta fantastica – dicono le azzurre – I risultati degli altri azzurri ci hanno dato energia”

Oggi, giovedì 19 febbraio, è il giorno dello storico debutto alle Olimpiadi dello sci alpinismo, con le gare sprint. Italia in corsa per la medaglia soprattutto al femminile con Giulia Murada. Giornata da dentro o fuori per l’Italia nel curling maschile, con il team di Joel Retornaz obbligato a battere la Svizzera per accedere in semifinale