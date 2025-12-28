Fiamme nella notte a Mezzaselva: casa in salvo grazie ad un intervento imponente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La quiete dell’Altopiano è stata squarciata nella notte da un bagliore improvviso, un incendio che ha illuminato Mezzaselva e richiamato sul posto squadre di vigili del fuoco da tre diversi distaccamenti. È accaduto la scorsa notte, quando un’abitazione affacciata su Piazza dei Cimbri ha preso fuoco nel suo sottotetto, trasformando una serata d’inverno in una corsa contro il tempo. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita.

Le prime chiamate sono arrivate attorno alle 20, e in pochi minuti sono entrati in azione i vigili del fuoco di Asiago, affiancati dai colleghi della sede centrale di Vicenza e dal distaccamento volontario di Thiene. Le fiamme avevano già avvolto parte del sottotetto della casa a due piani, minacciando di propagarsi rapidamente anche agli edifici vicini, in un’area dove le abitazioni sono ravvicinate e il rischio di estensione è sempre elevato.

Il massiccio dispiegamento di mezzi ha fatto la differenza: sei automezzi pesanti, comprese entrambe le autoscale di Vicenza, due autobotti e due autopompe serbatoio. Dodici operatori hanno lavorato senza sosta per circa tre ore, muovendosi tra fumo denso, travi incandescenti e temperature rigide, riuscendo a circoscrivere il rogo e a mettere in sicurezza la struttura. Un intervento complesso, reso ancora più delicato dalla posizione dell’edificio e dalla necessità di proteggere le abitazioni confinanti.

Alla fine, il bilancio è stato il migliore possibile: nessuna vittima, nessun ferito, nessun intossicato. Solo danni materiali, comunque significativi, ma contenuti grazie alla rapidità e alla coordinazione delle squadre intervenute. Le cause dell’incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che stanno effettuando i rilievi per capire cosa abbia innescato le fiamme in piena notte. Intanto, a Mezzaselva resta la consapevolezza che l’intervento tempestivo ha evitato il peggio.

