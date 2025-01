L’… Eco del 2024 in pillole/NOVEMBRE – Gli articoli più letti del mese

E’ una curiosità che abbraccia il mondo dello sport internazionale e la provincia di Vicenza, Alto Vicentino e vallata dell’Agno in particolare, la news più cliccata del mese di novembre su L’Eco Vicentino. Il week end trascorso da queste parti dal campionissimo del ciclismo Tadej Pogacar non passa affatto inosservato, con il 26enne sloveno giunto “in incognito” da queste parti, all’inizio del periodo di pausa delle competizioni mondiali, ma avvistato sia sulle strade venete in allenamento sia in un paio di ristoranti del nord della provincia.

In dolce compagnia, peraltro, della fidanzata e pure lei ciclista professionista, Urska Zigart. La coppia avrebbe fatto visita a un amico residente nei dintorni di Schio, trascorrendo il fine settimana tra le Piccole Dolomiti.

Si rimane in Altovicentino ma si tratta stavolta di una notizia tragica quella che riguarda la morte improvvisa di Marco Rotelli, un papà che ha dedicato la sua vita alla cooperazione allo sviluppo internazionale. Dopo gli studi universitari a Padova, il 49enne si era dedicato a varie missioni e progetti umanitari in tutto il mondo. Si trovava in Kenya, quando è stato colpito da un malore nel sonno.

Ancora cronaca e di nuovo un vicentino a perdere la vita, in questo caso sull’Altopiano di Asiago e a seguito di un incidente stradale caratterizzato da dinamiche non consuete quando si citano gli investimenti di pedoni. A perdere la vita, travolto da un’ambulanza in servizio di volontariato di rientro sulla strada della Fratellanza, è il 43enne Vittorio Rigoni. Il cordoglio per la morte improvvisa dell’uomo tocca da vicino lo storico locale notturno, gestito dalla famiglia della vittima.

Si torna a parlare di sport e di campioni scendo nella graduatoria delle news più gettonate del mese, con il siluro acquatico di Magrè, Thomas Ceccon, ospite speciale alle Atp Nitto Finals di Torino. L’incontro con Jannik Sinner, il bolzanino numero 1 al mondo del tennis e vincitore del torneo Masters, viene immortalato dai fotografi. Solo uno scambio di battute fugace tra i due giovani campioni, dopo che la stretta di mano prevista a Parigi 2024 era “saltata” per il forfait del tennista.

Il focus sul tema dibattuttissimo ormai da decenni del prolungamento a nord dell’A31 Valdastico, in direttrice Trentino, fa il pieno di interessi e consensi nel corso della puntata del format “Senti chi parla” e condotto dal nostro redattore Marco Zorzi. Tra gli ospiti Attilio Schneck, ex sindaco di Thiene e presidente della Provincia. Insieme a lui gli esperti Renzo Priante e Andrea Cecchellero, consigliere regionale in carica.