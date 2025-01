Previsioni fino all’Epifania: schiarite e annuvolamenti, con temperature in calo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Nella scorsa notte una rapida perturbazione in transito sull’estremo nord est Italiano ha portato qualche debole precipitazione sui rilievi. Attualmente sta affluendo aria fredda dai quadranti orientali, le temperature sono quindi in generale calo. Delle schiarite saranno nuovamente seguite da annuvolamenti nel fine settimana con modesti fenomeni nel giorno dell’epifania.

Venerdì 3 gennaio

Nella prima mattinata ci sarà ancora della nuvolosità in graduale diradamento fino ad avere ampie schiarite su tutta la provincia. Nel pomeriggio l’ingresso di aria più fredda da est porterà un nuovo aumento delle nubi, per lo più basse, che andranno addossarsi sulle prealpi. Temperature in calo, soprattutto dalla sera.

Sabato 4 gennaio

Sarà una giornata dal clima invernale sul vicentino con poche nubi. Soleggiato su gran parte del territorio. Estremi termici in pianura tra -2 e +9 gradi.

Domenica 5 gennaio

Inizialmente cielo variabile ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori meridionali. Non si escludono in serata deboli fenomeni sul vicentino occidentale, nevosi oltre i 1300 metri. Temperature in aumento sui rilievi.

Lunedì 6 gennaio

Correnti umide e miti dai quadranti sud occidentali precedono una perturbazione atlantica. Cielo coperto fin dal mattino su tutta la provincia. Deboli fenomeni sparsi, più probabili su ovest Vicentino, nevosi oltre i 1500 metri. Un più deciso peggioramento del tempo giungerà in serata. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Tendenza nel lungo termine

Attualmente sono previste due perturbazioni distinte sul nostro territorio, una martedì 7 e l’altra giovedì 9 gennaio con neve a quote medie.