Intercettato su un furgone rubato, fugge alla polizia locale: arrestato tossicodipendente

Nel primo pomeriggio di mercoledì 1° gennaio, il sistema comunale di lettura automatizzata delle targhe ha segnalato alla polizia locale “Dei Castelli” il transito di un veicolo risultato rubato. Gli agenti si sono subito messi sulle tracce del mezzo, un Renault Trafic di proprietà di una ditta di Borso del Grappa (Treviso), riuscendo a intercettarlo in viale Europa a Montecchio Maggiore.

Alla vista della pattuglia, il conducente, anziché fermarsi come intimatogli, si è invece dato alla fuga pigiando sull’acceleratore: ha provato ad allontanarsi ad alta velocità procedendo in direzione nord, mettendo in pericolo l’incolumità pubblica e degli utenti della strada.

Dopo un inseguimento di una decina di minuti per varie vie della città, il veicolo è stato fermato in zona San Vitale. Nonostante ciò, il fuggitivo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti. Identificato in C.D.S., 33 anni, italiano senza fissa dimora, è stato accompagnato in comando e successivamente arrestato per le ipotesi di reato di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato una decina di giorni prima, sempre a Montecchio Maggiore, mentre veniva utilizzato per la consegna di farmaci. Oltre ai medicinali trasportati e agli effetti personali del legittimo conducente del mezzo, che aveva denunciato il furto appena avvenuto, nell’abitacolo è stata rinvenuta della cocaina, ritenuta a uso personale del sospettato. Quest’ultimo è stato trattenuto nella camera di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Montecchio Maggiore fino al processo con rito direttissimo, che si è tenuto martedì 2 gennaio in Tribunale a Vicenza: la misura dell’arresto è stata convalidata ed è stata applicata la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con processo rimandato su richiesta della difesa.

Il veicolo e gli effetti personali rinvenuti sono stati restituiti al legittimo proprietario. Oltre alle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada commesse durante la fuga, C.D.S. è stato anche segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti con il conseguente e immediato ritiro della patente.

Proseguono, invece, le indagini per individuare il responsabile dell’insolvenza fraudolenta avvenuta il 23 dicembre, quando una persona, non ancora identificata, ha fatto rifornimento al Renault Trafic rubato presso un distributore di carburante di via Molinetto, per un totale di cento euro, fuggendo senza pagare. Analogamente si sta verificando l’identità del soggetto che, subito dopo il furto del furgone, ha effettuato prelievi per 1.100 euro con le carte di debito e credito lasciate nel furgone dal legittimo conducente, al momento del furto.

“Non abbassiamo mai la guardia: l’obiettivo è garantire la tutela dei nostri cittadini. Un plauso va alla polizia locale per l’operazione, resa possibile dal sistema di lettura targhe, uno strumento che ci consente di monitorare e controllare il territorio in modo efficace”, ha dichiarato il sindaco Silvio Parise. “Un dispositivo molto utile per contrastare violazioni e reati. Proprio per questo motivo abbiamo investito 130 mila euro per l’installazione di nuove telecamere, perché sicurezza e percezione di essa sono aspetti prioritari per la nostra amministrazione”.