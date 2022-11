La difficile scelta della scuola superiore: per studenti e famiglie torna Campus Schio Orienta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oltre 15 istituti superiori e due giorni di incontri per accompagnare studenti e studentesse dell’ultimo anno delle medie nel proseguo del loro percorso di studi. Torna “Campus Schio Orienta”, il forum di orientamento dedicato alla scelta della scuola superiore organizzato da Informagiovani Schio.

L’appuntamento è per sabato 19 e domenica 20 novembre dalle 15 alle 19, negli spazi del Faber Box di via Tito Livio. Saranno presenti tutte le scuole di Schio: dall’Itis De Pretto al tecnico economico e tecnologico Pasini, dall’istituto professionale Garbin al Cfp San Gaetano, dal liceo classico, scientifico e linguistico Tron Zanella all’artistico e scienze umane Martini. Non solo: all’edizione 2022 non mancheranno anche altri istituti del territorio come il Cfp di Trissino, l’I.I.S Rigoni Stern di Asiago, il Cfp Engim di Tonezza, l’Artusi di Recoaro, il Cfp Saugo, l’Itet Ceccato e l’Engim San Gaetano di Thiene, il Parolini di Bassano, lo Scotton di Breganze e il liceo musicale Pigafetta di Vicenza.

«A causa delle conseguenze della pandemia negli ultimi due anni questa iniziativa è stata organizzata online. Ora, invece, torniamo in presenza – dice l’assessore all’istruzione, Anna Donà -. Saranno due giorni interamente dedicati all’orientamento grazie alla presenza di tutte le scuole scledensi e non solo. Dopo la scuola media, i ragazzi si trovano di fronte a una scelta importante che riguarda il loro futuro. Crediamo sia fondamentale dare loro l’opportunità di conoscere l’offerta formativa che il nostro territorio propone. Durante questi due giorni, assieme alle famiglie, avranno modo di approfondire i programmi dei vari istituti. Oltre ai docenti e ai referenti, per ogni scuola saranno presenti anche degli studenti che racconteranno la loro esperienza e risponderanno alle domande dei loro colleghi più giovani. Ci auguriamo che in tanti accolgano questa occasione, con la quale vogliamo accompagnare i giovani in un momento fondamentale di formazione e soprattutto crescita».