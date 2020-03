L’Ulss 8 Berica destina 10mila mascherine alle case di riposo. Inizaiti i tamponi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

10.000 mascherine chirurgiche: tante sono quelle che l’Ulss 8 Berica sta destinando agli operatori delle case di riposo di tutto il territorio di propria competenza. Poco meno della metà, 4.700, sono già state consegnate e le rimanenti lo saranno nei prossimi giorni.

Parallelamente, continua l’effettuazione dei tamponi nelle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti, per le quali l’Ulss 8 può contare sulle due “ambulanze covid” attivate già nei giorni scorsi per effettuare i tamponi a domicilio.

Ad oggi i mezzi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica hanno già svolto 9 “missioni” in altrettante strutture per specifici casi, ma l’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente tale attività, arrivando a effettuare il tampone su tutti gli ospiti e a tutti gli operatori delle case di riposo, compatibilmente con i kit per tamponi disponibili.