Case di riposo Ulss 7: in arrivo mascherine e tamponi per operatori ed ospiti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Come per l’Ulss 8 Berica, anche in tutto il territorio dell’Ulss 7 Pedemontana è iniziata sabato la distribuzione di 12 mila mascherine chirurgiche destinate agli operatori delle case di riposo, ricevute grazie agli approvvigionamenti di Azienda Zero e ad alcune donazioni. Le mascherine, distribuite equamente in circa 6.000 unità per ciascuno dei due distretti, consentiranno di soddisfare il fabbisogno dei prossimi giorni.

Parallelamente, già nella giornata di ieri è iniziata una campagna di tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori delle case di riposo, che sarà portata a termine nell’arco di una decina di giorni.

“Sapevamo fin dall’inizio che le Case di Riposo erano punti particolarmente delicati – commenta il Commissario dell’Ulss 7 Pedemontana Bortolo Simoni – soprattutto perché i loro ospiti per età e presenza frequente di altre patologie rappresentano soggetti a rischio. Purtroppo, nonostante la chiusura tempestiva delle strutture ai visitatori esterni, anche nel nostro territorio si sono verificati alcuni episodi di contagio. Con questa azione andiamo da una parte a mettere in sicurezza gli operatori, dall’altra a individuare precocemente i pazienti positivi, al fine di isolarli così che il contagio non possa ulteriormente diffondersi all’interno delle strutture e allo stesso tempo prestare assistenza sanitaria ai soggetti positivi prima che i sintomi si aggravino”.