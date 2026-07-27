Luoghi del Cuore, corsa al voto per tutelare Ossario del Pasubio e Oratorio dei Boccalotti

Il censimento annuale dei Luoghi del Cuore del Fai (il Fondo per l’Ambiente Italiano) è giunto al suo giro di boa, svelando un legame sempre più profondo tra i cittadini e il territorio veneto, capace di riscoprire patrimoni poco conosciuti. Nel Vicentino la sfida cruciale fra i luoghi più votati e da tutelare vede in testa l’Oratorio dei Boccalotti a Vicenza e il Sacello Ossario del Pasubio a Valli del Pasubio.

A Vicenza, nel rione di San Pietro, soffre l’Oratorio dei Boccalotti, nato nel 1414 per iniziativa della confraternita dei Battuti e legato alla fraglia degli artigiani delle stoviglie. Questo monumento, scrigno di un elegante soffitto ligneo a cassettoni e affreschi del XVI secolo, è chiuso da sette anni a causa di criticità strutturali. Oggi, il comitato “Salviamo il Boccalotti” e Ipab Vicenza, proprietaria del bene, si sono uniti per promuovere un necessario restauro conservativo, cercando nei voti al censimento Fai la spinta decisiva per reperire fondi e ridare dignità a questo gioiello barocco.