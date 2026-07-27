Luoghi del Cuore, corsa al voto per tutelare Ossario del Pasubio e Oratorio dei Boccalotti
Il censimento annuale dei Luoghi del Cuore del Fai (il Fondo per l’Ambiente Italiano) è giunto al suo giro di boa, svelando un legame sempre più profondo tra i cittadini e il territorio veneto, capace di riscoprire patrimoni poco conosciuti. Nel Vicentino la sfida cruciale fra i luoghi più votati e da tutelare vede in testa l’Oratorio dei Boccalotti a Vicenza e il Sacello Ossario del Pasubio a Valli del Pasubio.
A Vicenza, nel rione di San Pietro, soffre l’Oratorio dei Boccalotti, nato nel 1414 per iniziativa della confraternita dei Battuti e legato alla fraglia degli artigiani delle stoviglie. Questo monumento, scrigno di un elegante soffitto ligneo a cassettoni e affreschi del XVI secolo, è chiuso da sette anni a causa di criticità strutturali. Oggi, il comitato “Salviamo il Boccalotti” e Ipab Vicenza, proprietaria del bene, si sono uniti per promuovere un necessario restauro conservativo, cercando nei voti al censimento Fai la spinta decisiva per reperire fondi e ridare dignità a questo gioiello barocco.
Spostandoci verso la montagna, a Valli del Pasubio, troviamo invece il Sacello Ossario del Pasubio, pilastro della memoria della Grande Guerra. Inaugurato esattamente un secolo fa, nel 1926, il monumento custodisce le spoglie di oltre cinquemila caduti della 1ª Armata e domina il Colle Bellavista. In questo 2026, anno del suo centenario, il Sacello si conferma più che mai simbolo di pace e memoria condivisa. Il supporto dei volontari Fai vicentini è fondamentale per accendere i riflettori su questo patrimonio storico di rilievo nazionale, essenziale per non dimenticare le radici profonde del nostro passato.
Oltre alle perle vicentine, la classifica provvisoria vede competere il Santuario di Monselice, la Chiesa di San Giovanni a Portogruaro, il Sacello di Adria, l’Isola di Poveglia e il Maglio dei Tonet di Gaiarine.
La partita è aperta: c’è tempo fino al 15 dicembre per votare su iluoghidelcuore.it. Sostenere il Boccalotti o l’Ossario significa, in ultima analisi, scegliere di custodire l’anima più autentica del Vicentino.
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