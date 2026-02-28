Nomine Ulss: un lombardo alla guida della 8 Berica, un infettivologo per la 7 Pedemontana

Peter Assembergs alla guida dell’Ulss 8 Berica e Giovanni Carretta a quella dell’Ulss 7 Pedemontana: si cambia, quindi, nel vicentino per quel che riguarda i vertici della sanità. I direttori generali uscenti, rispettivamente Patrizia Simionato a Vicenza e Carlo Bramezza a Bassano, vanno rispettivamente a guidare l’Istituto Oncologico Veneto e l’Ulss 4 Veneto Orientale, da cui peraltro era arrivato nel 2021.

Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato oggi infatti i decreti di nomina dei nuovi Direttori Generali della sanità. Nomine di peso, fra le più importanti della Regione e che interessano le Ulss territoriali, le due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, L’Istituto Oncologico Veneto e l’Azienda Zero regionale. Dei tredici manager, sei sono in continuità con le scelte operate da Zaia. “Come avevamo promesso – commenta Stefani – le nomine sono state varate entro il 28 febbraio. Sono convinto che persone di qualità sapranno dare il meglio nelle rispettive aree di riferimento”.

“Ho chiesto ai nuovi direttori generali – prosegue Stefani – il massimo impegno e soprattutto una forte attenzione ai territori e alla medicina territoriale, all’innovazione tecnologica e all’umanizzazione delle cure. Credo sia fondamentale saper unire esperienze diverse per poi intraprendere la strada migliore. E’ necessario proseguire il percorso di implementazione del fascicolo sanitario elettronico, rendendo interoperabili i dati e favorendo il dialogo fra le Ulss. A tutti i direttori generali auguro buon lavoro”.

Un lombardo per l’Ulss 8, un medico infettivologo per l’Ulss 7

All’Ulss 8 Berica arriva Peter Assembergs, 65 anni, manager di lungo corso della sanità lombarda e in particolare bergamasca e bresciana. E’ stato infatti, fra gli altri incarichi, direttore generale delle aziende sanitarie Franciacorta e Bergamo Ovest, diretta anche nel corso della crisi epidemica da Covid-19. E’ laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bergamo.

Giovanni Carretta, da lunedì alla guida dell’Ulss 7 Pedemontana, fino a ieri era invece direttore sanitario dell’Usl Serenissima. Diversamente da nuovo dg dell’Ulss Berica, ha invece una formazione in Medicina e Chirurgia e una specializzazione in Malattie Infettive ottenute all’Università di Padova.

Tutte le nomine

* Ulss 1 Dolomiti – Giuseppe Dal Ben (commissario fino al 30 giugno 2026)

* Ulss 2 Marca Trevigiana – Giuseppe Bizzarri (nuovo)

* Ulss 3 Serenissima – Massimo Zuin (nuovo)

* Ulss 4 Veneto Orientale – Carlo Bramezza (ex DG Ulss 7 Pedemontana)

* Ulss 5 Polesana – Mauro Filippi (ex DG Ulss 4 Veneto Orientale)

* Ulss 6 Euganea – Patrizia Benini (ex DG Ulss 9 Scaligera)

* Ulss 9 Scaligera – Pietro Girardi (ex DG Ulss 5 Polesana)

* Azienda Ospedale Università di Padova – Paolo Fortuna (ex DG Ulss 6 Euganea)

* Azienda Universitaria Integrata di Verona – Paolo Petralia (nuovo)

* Istituto Oncologico Veneto IOV – Patrizia Simionato (ex DG Ulss 8 Berica)

* Azienda Zero – Paolo Fattori (nuovo)