Scacchi, cosplay, formaggi di malga e molto altro: una marea di eventi fino a metà di settembre

L’estate ormai è definitivamente alle spalle. Si torna al lavoro oppure, tra pochi giorni, a scuola. Ma niente paura, perché la provincia di Vicenza, come al solito, continuerà a proporre tante cose da fare e molti luoghi da visitare e vivere. Gianni Manuel e Martina Polelli, nell’ultima puntata di “Festa Italiana“, hanno riepilogato gli eventi più interessanti in programma nel Vicentino per i prossimi due weekend, del 7-8 e 14-15 settembre.

Fine settimana 6-8 settembre



Iniziamo con Marostica, dove da venerdì 6 a domenica 8 settembre, si rinnova lo spettacolo della Partita a Scacchi. In quel di Thiene, oggi 6 settembre, torna la “Festa del Buon Rientro“, organizzata anche quest’anno da Confcommercio Thiene in collaborazione con i bar aderenti e con il contributo del Comune e della Pro Loco.

A Tezze sul Brenta, sabato 7 settembre, si terrà “Dragon boat – forza, riscatto e rinascita“, open day di avvicinamento alla pratica del dragon boat dedicata alle donne operate per tumore al seno. Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, invece, Nove si trasformerà nella capitale internazionale dell’arte ceramica con la 27° edizione di “Portoni aperti”, quest’anno ricca di novità e la possibilità di visitare i laboratori.

A Malo, sabato 7 e domenica 8 settembre, si terrà il secondo weekend della Festa di Santa Libera, organizzata dall’Associazione Pro Malo in collaborazione con il Comune.

A Vicenza invece, quello che inizia oggi è il fine settimana di ViOff, il fuorifiera in occasione di Vicenza Oro.

Fine settimana del 13-15 settembre

Passando al fine settimana successivo, sempre a Vicenza , da venerdì 13 a domenica 15 settembre, nel capoluogo ritorna la Notte Bianca, dopo uno stop di quattro anni. In tutto il centro storico i negozi potranno rimanere aperti fino a tardi. È prevista anche l’apertura prolungata di alcuni musei il venerdì e il sabato.

In quel di Lonigo, domenica 15 settembre, si avrà l’opportunità di partecipare ad una visita guidata alla Rocca Pisana.

A Bassano del Grappa, sabato 14 settembre, appuntamento con “Bassano in cosplay“, un evento tutto dedicato agli appassionati di fumetti, manga e anime. Ad Asiago, invece, due week-end “gustosi” (6-8 e 13-15 settembre) saranno dedicati alle bontà della montagna. Torna, infatti, la manifestazione “Made in Malga“, giunta alla sua 12esima edizione.

A Gallio, invece, sabato 14 settembre, si terrà una suggestiva Rassegna di Cori di Montagna in occasione del centenario del Gruppo Alpini Gallio. A Montecchio Maggiore, da venerdì 13 a sabato 14 settembre, ritorna puntuale anche per quest’anno la Festa della tegolina cornetta De.Co. e della tagliata.

A Barbarano Mossano, sabato 14 settembre, un “gustoso” tour a piedi ad anello condurrà i partecipanti tra cantine, oleifici e pasticcerie per assaggiare le tipicità di quell’angolo dei Berici.

In quel di Tonezza del Cimone, sabato 7 e domenica 8 settembre, si terrà la Sagra del Porcino. Di nuovo ad Asiago perché, venerdì 13 settembre, in occasione di “Made in Malga” si potrà prendere parte ad un’escursione in compagnia di un astrofilo utilizzando i telescopi in compagnia di Asiago Guide.

Infine, ad Alonte, sabato 7 settembre, dalle 17 fino a mezzanotte il paese sarà in festa. L’evento verrà animato da un ricco programma che promette divertimento per tutti.

