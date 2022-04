Street art, fiori, sapori, anguane e visite ai musei per il weekend del Primo Maggio

C’è tempo per il lavoro, ma deve anche esserci tempo per il riposo e in che occasione migliore se non il Primo Maggio? Ecco quindi alcuni eventi per vivere al meglio questo primo weekend del nuovo mese.

Laboratorio di robotica con Ozobot, Villaverla

Dalle 9 alle 13 di sabato 30 aprile i ragazzi dai 8 ai 12 anni saranno accompagnati nel magico laboratorio di robotica con Ozobot, presso la Biblioteca civica di Villaverla. Qui i dettagli dell’evento.

Valli Street Art

Sempre nel pomeriggio di sabato 30 aprile a Valli del Paubio si terrà Valli Street Art. E’ rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che assieme realizzeranno un murales con il supporto degli artisti Golden Idol Dies. Qui le info.

Centenario dell’inaugurazione del monumento ai Caduti di Castelnovo, Isola Vicentina

Sia sabato che domenica 1 maggio è in programma il Centenario dell’inaugurazione del monumento ai Caduti di Castelnovo. Al sabato sera si terrà la serata commemorativa, la domenica si aprirà la mattinata con la sfilata fino ai vari interventi delle autorità alle ore 11. Per saperne di più: visitpedemontana.com.

Thiene tra fiori e sapori – Spaventapasseri Festival

Torna in centro storico a Thiene sabato 30 aprile dalle ore 15 alle 23 e domenica 1° maggio dalle 9 alle 19, Thiene tra fiori e sapori – Spaventapasseri Festival, organizzato dall’associazione Amici di Thiene, con il patrocinio del Comune. Qui il programma dei due giorni.

Monte di Malo: Aganè

Domenica 1 Maggio, dalle 10, avrà inizio “Un giorno ad Agané“, domeniche di avventure con le anguane e prelibatezze a chilometro zero al chiosco del Parco Natura Aganè, con laboratori per bambini dai 5 agli 11 anni.

Varda che Teatro! – Torrebelvicino

Sabato 30 aprile la compagnia “I bei sensa $chei” di Costo di Arzignano presenta “El furbo de l’Ernesto poco morto e tanto lesto” due atti comici in dialetto Veneto, presso il Cinema Teatro Arcobaleno a Torrebelvicino, all’interno della dodicesima rassegna di spettacoli comico-brillanti Varda che Teatro! Per info: visitpedemontana.com.

Festa della Frasca a Velo d’Astico

Domenica 1° maggio all’ex Stazione Ferroviaria di Seghe di Velo d’Astico si terrà Festa della Frasca, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Previste bancarelle con prodotti tipici, uno stand gastronomico con il piatto tipico della Frasca, musica, giochi, gonfiabili e molto altro. Sarà possibile fare anche un giro in elicottero. Qui maggiori informazioni.

Aspettando la regina rossa tra i ciliegi in fiore, Marostica

Marostica celebra l’attesa della 78° Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica Igp, ovvero la Regina Rossa di Marostica, con una rassegna green tematica in onore del prodotto agricolo d’eccellenza locale. Sono state organizzate passeggiate a tema, menù con prodotti agricoli della stagione, laboratori creativi, spettacoli, musica e molto altro. Qui tutte le informazioni.

Vicenza:Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico

Domenica 1° maggio i residenti di città e provincia entreranno gratuitamente alle Gallerie di Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Sarà gratuito anche l’ingresso al Museo del Risorgimento e della Resistenza. Informazioni sul sito del Comune di Vicenza.

