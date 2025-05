“Sudari” bianchi al balconi per Gaza: adesioni anche vicentino, di cittadini e istituzioni

Anche nel Vicentino in molti, compresa qualche amministrazione comunale, stanno esponendo un lenziolo bianco per dire no alla violenza sulla popolazione – già sfollata, ferita, uccisa e affamata – di Gaza da parte del governo e l’esercito israeliano.

A Vicenza nei giorno scorsi il sindaco Possamai e l’assessore Selmo avevano invitato anche i cittadini ad esporre un “sudario” bianco per aderire alla campagna “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”: un gesto simbolico forte per dire stop a bombardamenti e violenze di ogni genere su civili e bambini. Lo stesso aveva fatto, con un videomessaggio, il sindaco di Zugliano Sandro Maculan, mentre hanno aderito anche i Comuni di Marano Vicentino e di Valdagno.

Questa mattina l’assessore con delega alle politiche per la pace Giovanni Selmo assieme ad alcune componenti della Casa per la Pace, al Capo di Gabinetto Sandro Pupillo e al consigliere comunale Elia Pizzolato, ha affisso nella corte di Palazzo Trissino quattro teli bianchi, lenzuola che alludono ai sudari che avvolgono, a Gaza, i corpi dei palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani.

Un gesto simbolico forte proposto dalla società civile, per cercare di sensibilizzare il mondo, i media e le istituzioni su tutti quei corpi che non possono più parlare, non fanno ancora scandalo e pietà per fermare il massacro della popolazione civile palestinese.

“Dopo tanti mesi di indifferenza – le parole dell’assessore Selmo -, ora il dramma umanitario a Gaza e in Cisgiordania ha raggiunto un punto di non ritorno. Usare oltre le bombe anche la fame e la sete, impedire l’accesso agli aiuti umanitari e medici, è l’ennesimo atto criminale a cui anche Vicenza dice basta. Oggi anche molti vicentini e vicentine aderiranno alla mobilitazione affiggendo fuori dalle proprie case delle lenzuola bianche, così come moltissimi altri Comuni in Italia”.

I teli bianchi sono stati posizionati anche fuori da Casa per la pace, in via Porto Godi, e sono stati donati al Comune di Vicenza da Cooperativa Insieme che aderisce all’iniziativa.

Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e l’amministrazione comunale hanno inoltre deciso di aderire all’iniziativa voluta da “Rete per Trieste”, che consiste in una giornata di digiuno il 26 maggio, a cui hanno aderito diversi amministratori pubblici, per sensibilizzare di fronte al dramma umanitario in corso nella Striscia di Gaza.

