Un fiore in ricordo di Norma Cossetto, giovanissima vittima della violenza titina
Anche nel Vicentino, come nel resto d’Italia, è stato ricordato il sacrificio di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, Medaglia d’Oro al Merito Civile, sequestrata, torturata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi di Tito nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943. È successo sabato pomeriggio, 4 ottobre, quando è stato posto un gesto “non solo in suo ricordo ma anche delle altre donne che, in guerra e in pace, subiscono violenze” spiegano i promotori.
Così, a Thiene nelparco Norma Cossetto e nelle due panchine rosse simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne, sia a Carrè che a Chiuppano, alcuni militanti di Fratelli d’italia e del comitato 10 febbraio promotore della manifestazione, hanno deposto una rosa in ricordo di Norma Cossetto, vittima dei partigiani titini. “La speranza – aggiungono i promotori – è che nei prossimi anni un luogo dedicato a Norma e ai Martiri delle foibe possa trovare posto nei nostri paesi” .
Domenica pomeriggio, 6 ottobre, ll gesto si è ripetuto anche a Schio,: un gruppo di attivisti del circolo locale di Fratelli d’Italia Schio, tra cui i due consiglieri comunali Alex Cioni e Gianmario Munari, ha deposto una rosa rossa presso la targa dedicata a Norma Cossetto in via Pasini. Posata dall’Amministrazione comunale su proposta del consigliere Cioni durante lo scorso mandato, intitola la saletta comunale a disposizione dei gruppi consiliari alla memoria della giovane studentessa italiana d’Istria.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.