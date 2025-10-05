Serie A, poker dell’Inter alla Cremonese. Pari nel derby lombardo e in Lazio-Torino

L’Inter supera 4-1 la Cremonese nel quarto anticipo della sesta giornata di Serie A, issandosi momentaneamente in vetta alla classifica a quota 12 punti. Gli stessi di Napoli, Milan e Roma, tutte impegnate oggi. Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella mandano al tappeto un Nicola mai in partita e guidano Chivu alla quinta vittoria di fila tra campionato e Champions.

Partita a senso unico a San Siro: apre le danze Lautaro dopo appena 6 minuti con una zampata su assist di Bonny e trovano il raddoppio nel finale di primo tempo proprio con il francese, che bagna anche con una rete di testa il debutto da titolare. A inizio ripresa Dimarco prima e Barella poi, entrambi su invito di uno scatenato Bonny, arrotondano il risultato. Nel finale il gol della bandiera dell’ex Bonazzoli. Un vero tonfo per la Cremonese che si era presentata a San Siro da imbattuta.

Chivu è soddisfatto dei suoi: “Siamo stati dominanti, abbiamo creato e ci siamo divertiti. Aggressivi e ordinati. Sul gol subìto dico ‘pazienza’ – dice a DAZN -, mi prendo gli 85 minuti fatti benissimo. Questo gruppo sta lavorando davvero sodo per raggiungere i suoi obiettivi. Possiamo migliorare? Certamente, ma siamo anche consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo dando continuità e giochiamo con felicità e passione”.

Finisce 1-1 il derby lombardo tra Atalanta e Como. I due gol nel primo tempo: Dea in vantaggio con Samardzic, pari di Perrone. Partita bellissima nonostante le tante assenze da entrambe le parti. Un punto che smuove poco la classifica e lascia invariate le distanze tra nerazzurri e biancoblù, ma che permette alla squadra di Juric di mantenere ancora l’imbattibilità in campionato.

Nel pomeriggio partita pazza all’Olimpico. Tra Lazio e Torino finisce 3-3 con i biancocelesti che agguantano il pareggio con un rigore di Cataldi al 103′. La partita era stata aperta dal gol di Simeone (16′), poi ecco la doppietta di Cancellieri (24′ e 39′) a rianimare i biancocelesti prima dell’uno-due granata: pari di Adams (73′) e rete di Coco al 92′.

Prima vittoria in campionato per il Lecce: arriva in casa del Parma. A regalare i tre punti alla squadra di Eusebio Di Francesco al Tardini ci pensa Sottil, protagonista del gol che vale l’1-0 finale.