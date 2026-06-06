La nuova viabilità prende forma: il PD traccia il bilancio di 15 anni di pianificazione

Mentre la campagna elettorale di Thiene entra nel vivo e i toni del dibattito rischiano troppo spesso di scivolare nella polemica sterile, e mentre dall’altra parte c’è chi cerca di salire sulla carro dell’attuale amministrazione, c’è chi sceglie di rispondere con l’unica moneta che conta davvero per i cittadini: i fatti.

“Il cantiere per il nuovo collegamento tra il casello della A31 e la Nuova Gasparona, che oggi procede a ritmi serrati, non è un miracolo improvviso , ma il il traguardo concreto di un percorso fatto di visione, pazienza e lavoro quotidiano”.

E’ il PD (Partito Democratico) di Thiene a lanciare questo messaggio di concretezza e visione strategica, che si contrappone in modo deciso alle polemiche di propaganda politica senza contenuti strutturali per la città. In molti si chiedono cosa sia quel grande cantiere che coinvolge il lato sud della città senza sapere che si tratta di una delle opere pubbliche più attese negli ultimi decenni. “Il collegamento della nuova Gasparona con il casello della Valdastico è il frutto di 15 anni di buon governo e determinazione, Thiene finalmente volta pagina”, spiegano dal Pd locale.

Il partito che rappresenta la compagine di sinistra dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianantonio Giampi Michelusi, definisce l’opera strategica, con benefici che per la comunità sono tangibili e immediati. Meno traffico, rispetto per l’ambiente, salubrità dell’aria e sviluppo economico sono l’obiettivo. “Il nodo del traffico cittadino verrà finalmente liberato dal flusso del traffico pesante – continuano dal Pd – Meno code significano una drastica riduzione delle emissioni e un netto miglioramento della qualità dell’aria per i quartieri. Il nuovo collegamento è anche di fondamentale importanza per lo sviluppo economico in quanto le imprese avranno finalmente a disposizione una viabilità moderna, rapida ed efficiente, all’altezza delle sfide del mercato attuale”. Un messaggio politico importante e una sfida aperta e diretta per le prossime elezioni.

Il Pd infatti non le manda a dire e dice apertamente che c’è qualcuno dal ‘lato opposto’ che in vista della prossima tornata elettorale cerca di salire sul suo carro. Se sarà ancora l’attuale sindaco Gianantonio Giampi Michelusi a rappresentare la compagine di centro – centro sinistra nella prossima sfida lo si saprà a breve. Il Pd sottolinea che “Il merito della serietà e della determinazione dell’area progressista e riformista che amministra Thiene con continuità e risultati da 15 anni. Coalizione che vede nel Partito Democratico, accompagnato da esperienze civiche, il motore di un lavoro importante fatto spesso in silenzio, dietro le quinte, portando risultati concreti in città. Chi oggi prova a salire sul carro dei vincitori dimentica che i tavoli tecnici, le varianti urbanistiche e gli accordi decisivi portano la firma delle nostre amministrazioni. ​Siamo orgogliosi di questo risultato. Continuiamo a lavorare per la nostra città, un passo alla volta, con la concretezza di sempre e con il rispetto che Thiene merita”.

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