Istituto Musicale: un’estate da record fra campi estivi, masterclass e grandi concerti

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L’estate dell’Istituto Musicale Città di Thiene si apre all’insegna della musica, della formazione e della partecipazione. Tra centri estivi sold out, masterclass con artisti di fama internazionale e concerti aperti alla cittadinanza, la storica realtà culturale thienese si prepara a vivere due mesi intensi, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per l’educazione musicale nell’Alto Vicentino.

I numeri raccontano una crescita significativa. Gli iscritti alla scuola di musica sono infatti quasi raddoppiati negli ultimi otto mesi, portando il totale degli allievi a sfiorare quota 400. Un risultato che testimonia il crescente interesse del territorio verso una proposta formativa che unisce qualità didattica, inclusione e valorizzazione del talento.

A confermare questo trend è anche il successo dell’Imt Summer Camp, il centro estivo musicale che ha già registrato il tutto esaurito. Dal 8 giugno al 31 luglio circa settanta bambini tra i 6 e gli 11 anni parteciperanno alle attività organizzate dall’istituto, con laboratori e percorsi educativi che consentono un primo approccio alla musica attraverso il gioco, la creatività e la relazione.

L’estate musicale entrerà nel vivo il 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale della Festa della Musica. Alle 18 l’Aula Magna dell’istituto ospiterà “La musica si racconta”, un incontro condotto dal maestro Marco Dal Carobbo dedicato a “Turandot, l’ultimo sogno di Puccini”. Un appuntamento gratuito che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storia, curiosità e suggestioni legate all’ultima opera del compositore lucchese.

Le masterclass

Il programma proseguirà poi con una serie di corsi di perfezionamento che porteranno a Thiene alcuni tra i più autorevoli professionisti del panorama musicale internazionale.

Dal 24 al 26 giugno sarà protagonista il fagotto con la masterclass del maestro Andrea Bressan, primo fagotto della Budapest Festival Orchestra e figura di riferimento a livello mondiale per lo strumento. Gli allievi potranno approfondire il repertorio solistico, affiancati anche da un quartetto d’archi che contribuirà ad arricchire l’esperienza didattica.

Dal 27 al 30 giugno spazio invece al clarinetto con il maestro Corrado Orlando, primo clarinetto dell’Opera Carlo Felice di Genova. Il corso sarà dedicato in particolare ai passi orchestrali e si concluderà con una simulazione di audizione professionale, esperienza particolarmente utile per i giovani musicisti che intendono intraprendere una carriera nelle orchestre.

Dal 1° al 3 luglio sarà la volta della produzione musicale e delle nuove tecnologie applicate alla creazione artistica. A guidare il percorso sarà il producer Matteo Scapin, impegnato in un approfondimento dedicato alle moderne tecniche di produzione e composizione.

Grande attesa anche per gli appuntamenti dedicati al pianoforte. Dal 6 al 9 luglio il maestro Giovanni Bertolazzi terrà una masterclass e una serie di seminari esclusivi sulla tecnica pianistica. Bertolazzi è considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione, forte dei prestigiosi riconoscimenti ottenuti al Concorso Liszt e al Concorso Busoni. L’intera giornata del 5 luglio sarà inoltre dedicata al pianista. Alle 11, nell’Aula Magna dell’istituto, presenterà il suo nuovo disco “Liszt: piano works”, mentre alle 20.30 salirà sul palco dell’Auditorium Città di Thiene-Fonato per il recital “L’orchestra al pianoforte – Da Liszt a Stravinsky”. Il concerto proporrà un percorso musicale attraverso alcune delle più celebri pagine di Liszt, Rachmaninov e Stravinsky, con ingresso libero.

Musica e sociale

Soddisfazione viene espressa dall’amministrazione comunale. La vicesindaco Anna Maria Savio sottolinea come il secondo anno di coprogettazione con il Comune abbia consolidato il ruolo dell’istituto, trasformandolo in una realtà sempre più centrale per la vita culturale cittadina. “Sotto la direzione del Maestro Nicolò Andriolo, l’offerta formativa ha spaziato dai tradizionali percorsi didattici ed eventi culturali di musica a laboratori per l’infanzia e progetti per la terza età e non si ferma certo con la conclusione dell’anno scolastico”. Tra le iniziative ricordate figura Music for All, sviluppato all’interno della casa di riposo Guido Negri, dove la musica viene utilizzata come strumento terapeutico e di stimolazione cognitiva. A questo si affiancano l’attività corale del centro diurno Il Melograno, il coro Il Tempo Perfetto nato con l’Università Adulti Anziani e il progetto Aurora, pensato per favorire l’accesso alla formazione musicale anche alle famiglie in difficoltà.

Parole di apprezzamento arrivano anche dal sindaco Giampi Michelusi, che ringrazia il presidente Giacomo Barone, il direttore Andriolo e tutto il corpo docente per il lavoro svolto durante l’anno scolastico e per i risultati raggiunti grazie alla collaborazione con il Comune. L’offerta dell’Istituto Musicale Città di Thiene continua infatti a svilupparsi su più fronti. Accanto ai corsi ordinari di strumento e musica d’insieme, trovano spazio iniziative artistiche come il festival Thiene: il suono del domani, finanziato dalla Regione Veneto, e la rassegna Il Classico sabato, nata per valorizzare i giovani talenti emergenti.

Particolare attenzione viene riservata anche alla formazione dei più piccoli, con percorsi di propedeutica musicale e progetti educativi nelle scuole del territorio, mentre per la terza età sono attivi laboratori corali e corsi dedicati, tra cui Note d’argento, rivolto agli over 60.

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