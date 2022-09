A fuoco un mezzo pesante in carrozzeria, pompieri al lavoro. Nessun ferito

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era in fase di intervento per una riparazione il mezzo pesante avvolto dalle fiamme poco dopo le 13 di oggi, 23 settembre. Il tir, al momento dell’incendio, si trovava in via delle Rose a Bassano del Grappa, all’interno della carrozzeria che riporta lo stesso nome della via. Durante la riparazione qualcosa deve essere andata storto tanto che improvvisamente è scoppiato il pericoloso rogo, sono stati subito allertati i pompieri e, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco sono giunti dal distaccamento di Cittadella attorno alle 13:40 con tre autopompe, un’autobotte e 10 operatori. Da subito si è cercato di evitare la dispersione delle fiamme che avrebbe potuto coinvolgere sia la struttura che ulteriori mezzi presenti nell’edificio. Grazie all’impegno dei pompieri un solo camion ha riportato danni, le operazioni sono durate circa un’ora e mezza compresa l’aerazione dei locali. Per quanto riguarda le cause dell’incendio sembra siano riconducibili all’anomalia di un quadro elettrico, ma per averne la certezza è necessario attendere il rapporto dei tecnici dei vigili del fuoco che al momento stanno vagliando tutti gli elementi in loro possesso.