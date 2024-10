Dal riso alla camminata tra gli olivi, dalla cena d’autunno a poenta e bacalà: via al weekend

Anche l’ultimo weekend di ottobre è arrivato, e l’atmosfera autunnale si fa sentire in modo sempre più marcato. È pertanto naturale che gli eventi e le manifestazioni assumano i tipici connotati di tale stagione. La provincia di Vicenza non fa eccezione, con iniziative dal sapore autunnale ma non solo. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni di “Festa Italiana“, hanno come d’abitudine riepilogato gli appuntamenti più interessanti in programma nel Vicentino per questo fine settimana.

Domani, sabato 26 ottobre, a Grumolo delle Abbadesse appuntamento con “Viaggio nel mondo del riso“, esperienza immersiva nel mondo della coltivazione e lavorazione del riso. Nella medesima giornata, a Bassano del Grappa, andrà in scena lo spettacolo “Favole al telefono“. La rappresentazione, dedicata a tutta la famiglia, raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari, inserite all’interno di una trama completamente originale.



Domenica 27 ottobre, sempre a Bassano del Grappa, al Wild Life Museum la visita guidata tattile consentirà di toccare con mano le caratteristiche peculiari degli animali selvatici dei cinque continenti. Sempre domenica, si rinnova l’appuntamento con la Giornata Nazionale “Camminata tra gli olivi“. In provincia di Vicenza saranno coinvolti i Comuni di Castelgomberto, Castegnero, Bassano del Grappa e Marostica.

A Vicenza, stessa data, l’iniziativa “Argilla e bijoux” accompagnerà i più giovani alla scoperta della collezione del Museo del Gioiello e della mostra sulle ceramiche. Il percorso intende poi far sperimentare l’uso dell’argilla e la sua versatilità. Sempre nel capoluogo si terrà il “Festival delle foglie“. La visita guidata al parco storico e alla serra di Villa Ghislanzoni Curti condurrà alla scoperta dei colori e dei profumi dell’autunno.

In quel di Sossano, domenica 27 ottobre, avrà luogo l’ottava edizione della “Marcia con gusto“. La marcia, oltre al piacere e al benessere psicofisico, offrirà anche l’opportunità di trovare ristori con assaggi di prodotti locali. Asiago, per la giornata di sabato 26, propone un’escursione guidata nei luoghi di Mario Rigoni Stern tra prati, boschi e contrade passando all’esterno della sua casa. Rimanendo ad Asiago l’Albergo Ristorante Campomezzavia invita a partecipare ad una speciale cena dedicata ai sapori dell’autunno.

Il menù è composto da deliziosi piatti a base di ingredienti stagionali. A Posina, domenica, torna l’appuntamento con la mostra mercato dei prodotti locali della Valposina. Sempre domenica, nella stessa Posina, la “Camminata d’autunno” condurrà i partecipanti alla scoperta dei colori autunnali e delle tradizioni dell’antica civiltà montanara locale. In quel di Thiene invece, da oggi e fino a lunedì 28 ottobre, torna la Sagra Poenta e Bacalà, giunta alla sua sessantesima edizione.

Gabriele Silvestri