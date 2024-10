Pneumatico di un tir in fiamme prima dello svincolo per l’A31, pompieri all’opera

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è risolto per fortuna senza incidenti che potevano coinvolgere altri utenti dell’Autostrada A4 l’inconveniente segnalato nel primo pomeriggio di venerdì tra il casello di Grisignano di Zocco e lo svincolo per l’A31 Valdastico, con un autoarticolato rimasto in panne a casa di uno pneumatico forato e incendiatosi in marcia.

Allarme scattato alle 14.40 odierne prima di tutto grazie alla segnalazione proprio di un vigile del fuoco in transito lungo l’arteria, il quale si è accordo del fumo provenire dal mezzo pesante. Dopo averlo superato, ha segnalato al camionista il problema facendolo accostare in una piazzola autostradale, avvertendo nel contempo i colleghi pompieri al 115.

I vigili del fuoco chiamati in causa sono arrivati dalla sede provinciale di Vicenza con i mezzi in dotazione e subito hanno raffreddato del tutto pneumatico e cerchione, che stava provocando l’incendio dell’autoarticolato. Il tratto di autostrada è stato messo in sicurezza nel corpo delle operazioni, comunque rapide, durate circa un’ora. Sul posto è giunto a supporto anche il personale ausiliario dell’autostrada.