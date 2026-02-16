Allegria, colori e piazze piene per il Carnevale bassanese. E domani si replica

Colori, musica, allegria e partecipazione ieri in centro a Bassano del Grappa per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, valida per il concorso Nason d’Oro 2026. Quasi ventimila spettatori assiepati nelle piazze e lungo il percorso della sfilata di Carnevale. “Un colpo d’occhio che ha davvero scaldato il cuore” ha affermato il sindaco Nicola Finco.

La parata di dodici carri allegorici è partita da via Velo e ha percorso viale Venezia, viale delle Fosse, via Remondini, via Museo, Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, via Bellavitis e via Verci, con arrivo in Piazzale Cadorna. Ad aprire il corteo, le Majorettes di Nove, il gruppo “Delicia do Brasil” e la BandOrchestra “Bovo” di Carmignano di Brenta con le sue coinvolgenti performance musicali. Premiato col Nason d’oro 2026 il carro “Circus Meraviglia” dell’associazione Pro Giovani di Carmignano, il Nason d’argento è andato invece al carro “A che ora è la fine del mondo” del comitato Centoni di Camposampiero, terzo posto a “La carica dei 101” del comitato Carnevale di Selva del Montello.

Promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Bassano, il Carnevale bassanese 2026 ha previsto due pomeriggi di grande festa con la conduzione di Claudio Prospero: dopo l’appuntamento del 15 febbraio, domani pomeriggio, 17 febbraio, è in programma la grande festa finale in piazza Libertà con una giornata speciale dedicata ai bambini e alle loro mascherine e il relativo concorso Bautina D’Argento 2026. In scaletta anche lo spettacolo del teatro dei burattini di “Baraca & Boratì”. Fino al 23 febbraio è inoltre attivo il Luna Park di Carnevale nella parte nord di Prato Santa Caterina.