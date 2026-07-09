Anziano investito in via dei Lotti davanti al San Bassiano: ricoverato in codice rosso

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Era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali in via dei Lotti, davanti all’ospedale San Bassiano. Ed è proprio in quel momento che, per motivi ancora da appurare, è stato investito. È questa, dalla prime ricostruzioni, la dinamica dell’incidente che ha avuto luogo questa mattina, giovedì 9 luglio, a Bassano del Grappa, e che ha visto coinvolto un anziano. Il fatto si è verificato alle 8.20 circa. L’uomo, al quale è stato prontamente prestato soccorso, sarebbe in condizioni molto gravi. Stabilizzato, si trova attualmente ricoverato in codice rosso.

Notizia in aggiornamento

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