Wimbledon: oggi le semifinali femminili. Domani tocca a Sinner e Djokovic

. Si comincia oggi con quellepoisarà il turno diche tornano a sfidarsi nella semifinale a Wimbledon. L’azzurro grazie al successo nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, il serbo al termine di una battaglia durata 5 ore e 15 minuti contro Felix Auger-Aliassime. L’incrocio che tutti avevano pronosticato dopo il sorteggio del tabellone , sarà un remake della sfida andata in scena dodici mesi fa, sempre in semifinale, e vinta dal numero uno del mondo.

Singolari femminili. Intanto oggi si parte con Karolina Muchova e Coco Gauff. Un confronto complesso per la ceca, perché su 7 incontri ne ha vinto appena 1. E sarà un confronto inevitabile anche tra l’ucraina Marta Kostyuk e l’altra ceca Linda Noskova. Tra le due, un unico precedente: che Kostyuk ricorda bene: i quarti di Madrid, WTA 1000 da lei poi vinto. Nessuna delle 4 semifinaliste, aveva mai raggiunto questo punto a Wimbledon, con la sola Muchova capace di raggiungere i quarti in passato.

Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Fery che diventa la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l’erba londinese anche Jasmine Paolini che crolla in due set contro l’ucraina Kostyuk

Giornata da dimenticare per Flavio Cobolli. Si chiude nel peggiore dei modi l’avventura del tennista romano a Wimbledon: il match dei quarti é stato dominato dal britannico Arthur Fery, che si impone in tre set sull’italiano e vola in semifinale nello Slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6(4), 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Prossimo avversario il tedesco Alexander Zverev, che non ha incontrato troppe resistenze da parte dello statunitense Taylor Fritz, battuto con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2.

Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini. L’azzurra cede 6-3, 6-2 all’ucraina Marta Kostyuk e deve svegliarsi dal sogno di bissare la finale del 2024 (poi persa contro Krejcikova). Non sarà dunque la toscana, bensì l’ucraina numero 12 al Mondo ad affrontare in semifinale la ceca Linda Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti della belga Elise Mertens.