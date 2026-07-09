Calcio, è il recoarese Daniele Orsato il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B

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È Daniele Orsato il nuovo responsabile della Commissione Arbitri Nazionale di Serie A e Serie B. Ad annunciarlo è stato il vice presidente vicario dell’Associazione Italiana Arbitri, Francesco Massini.

Il recoarese Orsato, 50 anni, ex arbitro internazionale della sezione “Aldo Frezza” di Schio, nella passata stagione responsabile della Can C, è stato nominato dal Comitato Nazionale dell’Associazione su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Prenderà il posto di Gianluca Rocchi, dal 2021 alla guida degli arbitri di Serie A e B e autosospesosi lo scorso aprile in seguito all’indagine della Procura di Milano per presunto concorso in frode sportiva.

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