Guida in stato di ebbrezza e coltello in auto. Controlli straordinari dei Carabinieri

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Una 37enne di Bassano del Grappa è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e le è stata ritirata la patente ed un 21enne di Asolo è stato denunciato perchè aveva un coltello con una lama di 17 centimetri. Sono gli episodi più eclatanti emersi durante servizi di controllo da parte dei Carabinieri di Bassano del Grappa. Servizi straordinari che implicano numerosi militari sia in uniforme che in borghese e che servono per garantire una più un’efficace cornice di sicurezza, nell’ambito di un più ampio piano strategico programmato dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.

L’imponente dispiegamento di forze era finalizzato alla prevenzione di reati predatori, fra cui i furti in abitazione, oltre alla repressione dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti, compreso il controllo dei locali del territorio, dei principali parchi e dei giardini pubblici. I servizi ad alta visibilità, legati in prevalenza alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati eseguiti principalmente dai militari della Sezione Radiomobile, mediante l’utilizzo dell’etilometro con la finalità di prevenire incidenti stradali dagli epiloghi spesso tragici e quindi garantire la salvaguardia dell’incolumità degli utenti delle strade. Nel contempo sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

Durante uno di questi controlli eseguiti dalla Sezione Radiomobile in via Carpellina di Bassano del Grappa, una 37enne di Bassano del Grappa, alla guida della propria vettura, mostrando oltretutto gli evidenti sintomi dovuti allo stato di alterazione psicofisica, è stata sottoposta ad accertamento alcolemico, dal quale è emerso un tasso di alcolemia superiore al consentito, circa 1,10 g/l, e per questo motivo è stata deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica in orario notturno; la sua patente di guida è stata ritirata.

Inoltre, in via Nazionale di Tezze sul Brenta, i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’utilitaria, il cui conducente, un 21enne di Asolo, è stato trovato in possesso di un di un coltello con lama della lunghezza di cm. 17 e per questo motivo è stato deferito per porto di oggetti atti ad offendere. Nel corso del servizio sono state controllate una pluralità di persone, fermati numerosi veicoli e controllati diversi esercizi pubblici.

L’intera attività svolta si aggiunge a quelle ordinariamente eseguite dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa e sarà riproposta ciclicamente, affinché sia assicurata quanto più possibile un’efficace azione di prevenzione e di repressione ad ogni forma di illegalità.

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