Maltempo, domani scuole chiuse in una parte del Vicentino. Ecco dove

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scuole chiuse domani 3 novembre per maltempo in buona parte della provincia di Vicenza. Lo ha deciso l’Unità di Crisi istituita dalla Regione e che si è riunita all’una. Nel dettaglio, il provvedimento riguarda tutta la Provincia di Belluno e una parte delle province di Treviso, Vicenza e Verona, ossia quelle ricadenti nei bacini idrografici per i quali è stata diramata l’allerta rossa. In provincia di Vicenza la decisione coinvolge 84 Comuni, quindi le famiglie di tutti i territori di montagna e della fascia pedemontana, ricompresi nel bacino VENE-B. Rimangono esclusi solo alcuni Comuni della Riviera Berica e dell’est della provincia, come Camisano e una parte del Bassanese.



La riunione dell’Unità di Crisi regionale per il maltempo che sta colpendo il Veneto, istituita ieri con decreto dal Presidente Luca Zaia (che ha delegato al coordinamento l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin) si è riunita a Marghera in mattinata. Al tavolo, oltre alle strutture regionali, Arpav e Veneto Acque, tutti i principali interlocutori territoriali: le sette prefetture, i Vigili del Fuoco, Anci, Upi, Veneto Strade, Anas, RFI, Anbi, Enel, Terna, Autorità di Bacino del Po e Alpi Orientali.

“La decisione più rilevante – riferisce Bottacin – riguarda le scuole. In tal senso, in condivisione con tutti i partner, abbiamo stabilito la chiusura delle scuole per la giornata di domani nei Comuni in Zona Rossa. Abbiamo analizzato il quadro complessivo della situazione, evidenziando che la situazione, pur ben monitorata, è in evoluzione e si aspetta il culmine tra stasera e le prime ore di domani”.

Durante la riunione si è anche fatto il punto della situazione sui diversi territori ed è stato dato anche un aggiornamento sull’apertura, eventuale, della galleria scolmatrice Adige-Garda in caso di necessità, come concordato con Provincia di Trento, Regione Lombardia e Aipo.

L’elenco dei Comuni del Vicentino nei quali le scuole saranno chiuse domani, 3 novembre (tutti, compresa Vicenza ed escluso il Basso Vicentino): Altavilla Vicentina, Altissimo, Arsiero, Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole, Vicentino, Nove, Pedemonte, Pianezze, Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d’Ezzelino, Rotzo, Salcedo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schiavon, Schio, Solagna, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Trissino, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Vicenza, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano.

Sospesi i treni Mestre -Trieste

Dalle 12 di oggi 2 novembre – per mancata disponibilità della Rete – è sospesa la circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza sulle tratte Portogruaro-Casarsa e Portogruaro-Trieste. I collegamenti ferroviari nel Veneto orientale sono assicurati tramite i regionali Portogruaro-Venezia. Risultano già cancellati tutti i regionali veloci Venezia-Trieste e viceversa. Anche l’Azienda di Trasporto del Veneto Orientale ATVO ha sospeso, dalle 12 di oggi e per tutto domani, tutti i collegamenti bus verso il Friuli. Operano invece regolarmente i servizi nel territorio veneto. Non possono essere predisposti servizi sostitutivi, quindi Trenitalia consiglia pertanto di non intraprendere viaggi. Info su viaggiatreno.it.