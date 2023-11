Mercedes sospetta, controllo sui tre “agitati”: spuntano fuori cocaina e un kg di marijuana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In giro in auto per Cassola, alle 10 del mattino di venerdì scorso, con pacchi di marijuana nascosti nella Mercedes su cui viaggiavano e ovuli di cocaina nelle tasche. E un “pizzico” di hashish per non farsi mancare nulla all’assortimento. A finire nella rete dei controlli operati nella zona di competenza dal nucleo Radiomobile dei carabinieri di Bassano del Grappa e ora agli arresti domiciliari è il proprietario della vettura di grossa cilindrata dove è emersa una busta contenente un chilogrammo di infiorescenze derivate dalla cannabis.

Per uno dei due passeggeri – solo il terzo non è risultato in possesso di droghe, invece, è scattata subito la segnalazione al Prefetto di Vicenza in qualità di consumatore di sostanze vietate. Il controllo risale a venerdì scorso, nelle vicinanze dell’abitazione del cittadino della Macedonia di 38 anni ora agli arresti domiciliari. Con lui nella sua Mercedes si trovavano due uomini di 35 e 47 anni, entrambi cittadini italiani.

I carabinieri di pattuglia dopo aver intimato l’altolà al conducente hanno notato lo stato di evidente agitazione del terzetto all’interno dell’auto, avviando quindi le procedure per l’identificazione dei soggetti e ispezionando a vista l’automobile. Subito è emersa busta in tela di grandi dimensioni, coperta da una maglietta e collocata sul sedile posteriore, con all’interno un sacchetto termosaldato in plastica contenente infiorescenze essiccate di marijuana, del peso di circa un chilo.

Nel frattempo il proprietario del mezzo, il 38enne macedone, vistosi ormai alle strette ha consegnato spontaneamente ai militari un involucro contenente 5 dosi di cocaina del peso di 5 grammi. Uno dei due passeggeri, invece, è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose e di 3 grammi di hashish. L’accurato controllo all’interno del suo veicolo ha consentito infine il rinvenimento di più buste nere di medie dimensioni (utilizzate per la pattumiera), che presentavano buchi rotondi e quindi mancanti di alcuni pezzi, dello stesso tipo del materiale che avvolgeva le singoli dosi di cocaina rinvenute.

Il cittadino straniero residente a Cassola, regolare in Italia, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quantità rilevanti e di diversa natura. Nei suoi confronti è scattato anche la sospensione della patente di guida. Sia l’arrestato sia il passeggero trovato in possesso di stupefacente sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Vicenza, a cui spetterà la decisione in merito ai provvedimenti accessori e alle sanzioni da comminare a entrambi.