Rombano i motori, nel weekend c’è il Rally Città di Schio: riviste le tre prove speciali

Se ad ottobre è saltata ancora per cause non meglio precisate l’attesa Salita del Costo, non tradisce stavolta il rombo dei motori pronto ad infiammare gli appassionati con il Rally Città di Schio, alle griglie di partenza il 17 e 18 novembre prossimi. Organizzata da Power Stage insieme all’ACI Vicenza, la kermesse motoristica è giunto alla sua 32esima edizione: quest’anno torna con forza sulla scena internazionale quale ultima prova del Campionato IRC (International Rally Cup), la serie che da anni regala emozioni e soprattutto forti incentivi in termini di premi per chi corre.

Il percorso – per un totale di 81,81 km cronometrati nei territori di Schio, Santorso, Monte di Malo, Valdagno, Valli del Pasubio, Posina e Valdastico – è stato in parte rivisto rispetto alle precedenti edizioni proprio per adattarlo alle linee di un campionato di alto livello.

Due i giorni gara, con il venerdì 17 novembre impegnato sia per lo shakedown – dalle 10 alle 16 con la partenza da Piazzetta Lira (zona palasport); dalle 19,01 e dalla successiva prova speciale numero 1, la “Monte di Malo” (Km. 12,730). Un primo ed esaltante “assaggio” di quello che sarà poi l’indomani, sabato 18, con altre tre prove speciali da ripetere due volte.

Immancabili ed incalzanti, come sempre: non mancheranno la celebre “Santa Caterina” che torna in una versione già vista, ma di dieci anni fa, lunga ora 10,710 Km, prima della mitica “Ponte Verde” (11,330 Km), disputata l’ultima volta nel 2011 e ancora l’attesissima “Pedescala” (12,500 Km), in una versione che non si corre così da molti anni. Arrivo e passerella finale confermate ancora una volta in centro a Schio, Piazza Rossi, a partire dalle 18.30.

“Abbiamo l’onore di ospitare l’ultima prova del Campionato IRC – sottolinea l’assessore allo sport, Aldo Munarini – e ciò ci riempie di orgoglio anche perché questa iniziativa si inserisce nella programmazione dell’anno europeo dello sport per Schio. Abbiamo dovuto limitare la tappa di Santa Caterina a causa di due movimenti franosi che non era possibile ripristinare in tempo: nulla che tolga fascino alla manifestazione per la quale un ringraziamento particolare va a tutti gli organizzatori e ai volontari che rendono possibile la 32esima edizione del rally, proprio nell’anno in cui si celebra il cinquantesimo della scuderia Città di Schio”.

105 i piloti che si sono iscritti: sulle mitiche prove speciali scledensi, infatti, gli spettatori potranno assistere ad una sfida epica per la conquista non solo del titolo assoluto, ma anche di tutti i Trofei proposti da IRC Sport, con un montepremi quantificato di 340mila euro da assegnare ai migliori protagonisti.

Nella classifica assoluta, quella occupata dalle vetture di classe Rally2, è il trevigiano Marco Signor a condurre con 128.75 punti, mentre a breve distanza è Nicola Sartor il primo degli inseguitori, con 127 punti. Già Campione IRC 2022 e forte dei successi colti al Taro ed al Casentino, lo sloveno Bostjan Avbelj è terzo con 120.5 punti. Infine, anche Alessandro Re e Marcello Razzini sono matematicamente in lotta per la vittoria, con rispettivamente 110.75 e 110.5 punti.