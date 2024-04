L’auto esce di strada e “plana” su un muretto. Illeso il conducente

Singolare incidente, per fortuna senza conseguenze fisiche, ieri sera 23 aprile a Cassola in via Marangoni.

Erano le 20:10 quando è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un’auto finita sopra un muretto, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente rimasto illeso. Il “volo” ha danneggiato i contatori del gas di un’abitazione.

I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza l’auto e controllato i contatori, che seppur danneggiati non avevano perdita di gas.

Sul posto sono state fatte intervenire i tecnici della rete gas e il carro attrezzi per la rimozione dell’auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.