Aprono le due (doppie) stazioni di servizio sulla Spv: una a Colceresa

Stavolta niente cerimonie altisonanti alla presenza di autorità pubbliche da ogni angolo della Regione, ma più semplici e sbrigative “aperture dei battenti” per l’attivazione ufficiale delle stazioni di servizio per il rifornimento – una “doppia” a Colceresa nel Vicentino e lo stesso vale per Altivole nel Trevigiano -, lungo il tracciato della Spv, avvenute alle 10 di stamattina, in data 29 febbraio 2024.

Due tasselli importanti che ancora mancavano all’appello – in attesa del raccordo con l’A4 a Montecchio Maggiore – in vista della piena funzionalità dell’opera infrastrutturale soprattutto per automobilisti e camionisti utenti della Superstrada Pedemontana Veneta. A renderlo noto è la società Sis attraverso il portale web in cui compare un banner informativo per annunciare ai visitatori la doppia novità.

Fino a ieri, in pratica, per chi si trovava al volante in Spv a corto di benzina, non gli restava che mettere la freccia a destra e prendere lo svincolo per far il pieno al primo distributore nei paraggi. E poi rientrare per proseguire la corsa. Un disservizio ora risolto nei due punti – le stazioni di servizio in realtà sono quattro suddivise se si ontano i due sensi di marcia – predeterminati e previsti in fase di progettazione.