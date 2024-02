Smottamenti, straripamenti e cedimenti stradali: giornata lavoro extra per Acque del Chiampo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Giornata di acqua, tanta quella piovuta dal cielo, quella di ieri, ma anche di “fuoco” per i componenti delle squadre tecniche chiamata ieri a rimediare ai danni del maltempo anche nell’area vasta dell’Ovest Vicentino che va dall’Alta Valle del Chiampo a Lonigo e dintorni.

Nelle 24 ore di maggior intensità della perturbazione tra martedì e mercoledì sera si sono infatti registrati problemi con necessità di relativi interventi ad Altissimo, Nogarole, San Pietro Mussolino e appunto la città leonicena. Smottamenti che danneggiano la rete di tubazioni dell’acquedotto, tracimazioni di fossi e allagamenti di strade e disagi conseguenti per l’utenza, posti a rimedio comunque in poche ore.

A intervenire in questi ambiti è toccato ieri agli operai e ai mezzi in dotazione di Acque del Chiampo. l’azienda consorziata di gestione delle risorse idriche, impegnata agli straordinari ieri per tutta la giornata. Nel dettaglio: è durato cinque ore ad Altissimo il lavoro necessario per riparare il tubo dell’acquedotto danneggiato da una frana localizzata in via Antoniazzi. Per consentire il ripristino, poi, è stato necessario sospendere il servizio idrico a una decina di utenze ed è stata utilizzata un’autocisterna per alimentare il serbatoio dell’acquedotto. Sempre ad Altissimo, intervento in via Stempellati per disostruire un collettore di acque meteoriche, rimasto intasato dai detriti.

Acque del Chiampo ha operato anche a San Pietro Mussolino a causa di una tracimazione con allagamento della sede stradale e ad Alvese di Nogarole per un cedimento della strada: qui risultano in corso verifiche sulla tenuta delle reti. Lavori in corso dalla prima mattinata di ieri con l’autospurgo insieme alla Protezione civile in via San Vettore a Lonigo a causa dello straripamento di un fossato. La situazione è stata monitorata, osservando in seguito l’acqua defluire attraversi i terreni circostanti.

La società, Acque del Chiampo ha anche dato disponibilità a Viacqua a fornire mezzi per affrontare l’emergenza a Vicenza città e nei territori maggiormente colpiti dall’emergenza maltempo. Per richieste di intervento di Acque del Chiampo, è attivo 24 ore su 24 il numero verde gratuito 800 990 050.