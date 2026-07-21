Controlli dei Carabinieri: quattro denunciati per alcol e guida in stato di ebbrezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quattro persone sono state identificate e denunciate nel weekend scorso per abuso di alcol e guida in stato di ebrezza dai Carabinieri di Bassano del Grappa che sono intervenuti nel corso di servizi di controllo nel territorio, un’attività messa in campo tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi Stazione e del N.O.RM., con lo scopo di garantire la percezione di sicurezza sul territorio e contrastare ogni forma di criminalità diffusa e di aggregazione antisociale.

I militari hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 51enne di Tezze sul Brenta il quale, controllato dai militari della Sezione Radiomobile in via Cà Dolfin a Rosà, è risultato positivo con un tasso paria 1,15 g/l mentre si trovava alla guida di un’autovettura intestata a terzi. All’uomo è stata ritirata la patente di guida.

Denuncia anche per un 56enne di Nove il quale, controllato dai militari della Sezione Radiomobile in via Papa Giovanni Paolo II a Cassola mentre guidava un’auto non sua, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. La violazione amministrativa gli è stata contestata per evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol.

Sanzione amministrativa infine per “ubriachezza” per un 24enne di Tezze sul Brenta e per un cittadino argentino residente nel bassanese. Con una chiamata arrivata alla centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, era stata segnalata la presenza di alcuni avventori molesti, venivano trovati con evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol al di fuori di un esercizio pubblico.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.