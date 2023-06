Crolla il soffitto della scuola di danza, per fortuna deserta. Sopralluogo dei pompieri

Crollato il controsoffitto di una palestra privata adibita a scuola di danza a Bassano del Grappa, per fortuna deserta ogggi visto il “ponte” di vacanza nella giornata odierna al momento del distacco della muratura, avvenuto presumibilmente nel pomeriggio.

A rendersene conto per prima è stata la proprietaria e direttrice dell’associazione Ensemble Musica e Danza, una volta entrata nello stabile di via del Mercato in zona Ca’ Baroncello. Subito la donna, allarmata per quanto si è trovata di fronte agli occhi, ha dato l’allarme ai vigili del fuoco la cui sede della caserma bassanese si trova nella stessa via.

Nel giro di un paio di minuti, quindi, poco prima delle 16 di oggi, la squadra di pompieri si è introdotta nello stabile ad uso sportivo constatando l’effettivo crollo del controsoffitto e mettendo l’area in sicurezza, dichiarata inagibile fino a opportune verifiche. Il problema a “mote” sarebbe dipeso dal malfunzionamento delle grondaie: questo avrebbe provocato delle pericolose infiltrazioni d’acqua, facendo crollare su se stessa la struttura e provocando in tal modo gravi danni per svariate migliaia di euro.