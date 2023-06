Moto si schianta e s’incastra sotto la scocca di un trattore. Ferito un 26enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Salvo complicazioni se la caverà con qualche settimana di prognosi di guarigione il 26enne di Bolzano Vicentino che nel primo pomeriggio ha rischiato seriamente la morte dopo lo schianto, in sella alla sua moto Aprilia, contro la motrice di un trattore in manovra di svolta verso una strada sterrata di campagna.

Il giovane centauro vicentino si trovava alle 14 di sabato in strada via Bassanese Inferiore, nel territorio comunale di Bressanvido, quando per cause da determinare è avvenuta la collisione con il mezzo agricolo con rimorchio.

Subito il guidatore è sceso dalla cabina elevata per prestare soccorso al motocilista, la cui Aprilia si è incastrata tra le due coppie di ruote del trattore, un impatto ad altissimo rischio. Per sua fortuna il mezzo si è immediatamente bloccato e per L.B. – queste sono le iniziali della persona ferita – quindi i danni riportati sarebbero stati relativi.

Il 26enne, dopo che una squadra del Suem 118 è giunta sul posto al pari di due pattuglie di polizia locale inviate con tempestività, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del San Bortolo a Vicenza in codice giallo, con varie lesioni considerate di media gravità. Potrebbe aver riportato delle fratture e al suo ricovero è stato sottoposto ad accertamenti. Salvo complicazioni, non risulta in pericolo di vita.

Illeso il conduttore del mezzo agricolo, un vicentino al lavoro in campagna che stava per raggiungere un appezzamento di terreno vicino al luogo dell’incidente odierno. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale dei Distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto del consorzio Nordest Vicentino.