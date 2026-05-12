Ricette e referti falsi in farmacia: denunciato un nigeriano. In auto trovati altri documenti falsi

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Ha tentato di ritirare farmaci antidolorifici utilizzando una ricetta medica falsa, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di smascherare la truffa prima che andasse a segno. Protagonista della vicenda un cittadino nigeriano di 33 anni, residente ad Asiago, denunciato in stato di libertà con l’accusa di falsità materiale commessa da privato.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 5 maggio all’interno di una farmacia di Thiene. L’uomo si era presentato al banco esibendo una ricetta medica apparentemente regolare, completa di firma e timbro riconducibili a un medico in servizio all’ospedale di Santorso.

Qualcosa, però, ha insospettito gli operatori e sono stati allertati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Thiene. I militari, intervenuti rapidamente sul posto, hanno avviato una serie di controlli incrociati accertando che il documento era in realtà contraffatto. Gli approfondimenti investigativi non si sono fermati alla sola prescrizione esibita in farmacia. I carabinieri hanno infatti deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo utilizzato dal 33enne: durante i controlli è emerso un vero e proprio archivio di documenti falsificati. I militari hanno rinvenuto altre tre ricette mediche simili a quella utilizzata in farmacia, oltre a due referti medici intestati all’ospedale di Santorso, tutti risultati contraffatti.

L’intera documentazione è stata sequestrata, impedendone così un possibile utilizzo illecito. Restano ora in corso ulteriori accertamenti per verificare se i documenti siano stati utilizzati anche in altre circostanze o per ottenere ulteriori medicinali. Il 33enne è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria. Come previsto dalla legge, la sua eventuale responsabilità sarà accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna.

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