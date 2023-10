Elisoccorso sulla strada per Campo Croce verso Cima Grappa. Deceduto un ciclista

Allarme in codice rosso stamattina sul confine tra Vicentino e Trevigiano, localizzato nella salita che porta a Cima Grappa e al Sacrario Militare, nelle vicinanze di Campo Croce. Una chiamata al 118 ha avvertito della presenza di una persona in difficoltà, pare a seguito di un malore o forse di una caduta, poco dopo le 9.30 di stamattina.

Un’ambulanza del Suem 118 è stata inviata sul posto, lungo la strada provinciale Generale Giardino in territorio comunale di Borso del Grappa. Allo stesso modo è stato allertato il servizio di eliemergenza con un elicottero a decollare dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Pare che, purtroppo, non ci sia stato nulla che i soccorritori abbiano potuto fare: la persona colpita da un probabile infarto non è stata rianimata, nonostante i prolungati tentativi, non lontano dal locale Locanda 77. La richiesta di aiuto al 118 sarebbe partita dalle vicinanze di una delle rampe naturali di lancio per la pratica del parapendio sul massiccio del Grappa. Da confermare che si tratti di un ciclista.

A raggiungere l’area dell’emergenza anche i Carabinieri della stazione locale, incaricati die rilievi e in attesa del nulla osta dalla Procura di Treviso per la rimozione della salma. Per il momento non è noto se si tratti di un uomo o una donna, né le generalità della vittima.

