Hashish, marijuana ed ecstasy al parco e in casa: nei guai due fratelli di 18 e 19 anni

Impegno extra sulle strade del Bassanese nel corso del fine settimana per la Compagnia dei Carabinieri operativa nel territorio, che ha portato in campo il servizio di prevenzione e nel contempo di contrasto del crimine e reati predatori. Nel bilancio, come di consueto oramai, il rilevamento di tassi alcolici sopra la soglia di legge, sanzioni per eccessi di velocità e altre infrazioni al codice della strada e, in particolar modo, sequestri multipli di droga in possesso di occupanti delle automobili fermate. Con episodio clou la perquisizione di due fratelli di 18 e 19 anni, alla fine denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due si trovavano un parco pubblico di via Mattesco a Marostica, quando sono stati visti e poi avvicinati da un equipaggio della Radiomobile. La perquisizione personale operata dai militari ha permesso di sottrarre loro 20 grammi di hashish, destinata alla cessione a terze persone, verosimilmente giovanissimi della cittadina. L’ispezione successiva presso la loro abitazione ha portato poi al sequestro di due buste preconfezionate di marijuana, per altri 16 grammi, a cui si sono aggiunte tre pastiglie di ecstasy e un bilancino di precisione. Una sorta di kit dello spacciatore, che è valso quindi la denuncia per entrambi, a piede libero.

Nel report del fine settimana per l’area del Bassanese si citano anche altri interventi andati a segno con le varie pattuglie. Da segnalare, tra questi recenti, il sequestro di un coltello da “Rambo” di 12 centimetri di lama, detenuto senza motivazione giustificabile in piena notte da un un 23enne della Provincia di Padova, fermato a Nove dai militari della stazione locale. Per il giovane inevitabile la denuncia per porto abusivo d’armi. Così come non si è potuto sottrare alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e al contestuale ritiro della patente di guida un uomo di 51 anni, siciliano, alla guida di una vettura in via Cap. Alessio a Bassano in condizioni non idonee. Era visibilmente alticcio, e l’alcoltest lo ha confermato.

Tornando sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti sempre nel corso del fine settimana sono stati segnalati al Prefetto di Vicenza come consumatori di sostanze illecite in due: un 20enne di Bassano e un 19enne di Marostica in due distinti episodi ma entrambi trovati in possesso di pochi grammi di hashish.