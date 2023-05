Hockey su pista in lutto: è morto Merlo, ex presidente giallorosso. Prima fu giocatore e coach

Lutto a Bassano del Grappa, lutto per l’hockey su pista italiano, che piange da ieri la scomparsa dopo breve malattia di Eros Merlo, ex presidente del club di casa giallorosso – colori sociali che per lui sono stati una seconda pelle – che nei primi anni del secolo in corso dominava la scena in serie A1 facendo incetta di trofei. Aveva 74 anni.

In tempi recenti gli appassionati di stecche e pattini a rotelle lo ricordano come vertice e portavoce del gruppo di imprenditori che ha portato l’Hockey Bassano 1954 a conquistare due scudetti (ma anche una Coppa Italia, due Supercoppa e una finalissima europea in Eurolega), ma gli “storici” dell’hockey non scordano i suoi inizi come portiere di ruolo sulle piste e poi, una volta tolti i pattini, come allenatore. Eros Merlo ha condotto la società per poco più di dieci anni, fino al 2009, hanno del secondo tricolore sotto la sua presidenza.

Proprio da atleta l’allora giovane portiere bassanese aveva girato l’Italia, e sono tanti club che in questi giorni lo ricordano con affetto, esprimendo le condoglianze alla famiglia di Eros e a quella più ampia dell’intero movimento sportivo, tra cui Hockey Seregno che pubblica una datata immagine di squadra per omaggiarlo. Così lo ricorda uno dei siti specializzati: “Nell’hockey su pista, il suo mondo, ha spesso recitato un ruolo importante e, quando c’è stato da prendere posizione, schierarsi e rischiare di suo, lo ha fatto. Anche in modo caparbio se serviva: ma lo faceva nell’intima convinzione di agire per il bene di questa disciplina sportiva, che tanto amava.

E ancora: “Fisr Veneto partecipa, con commozione e affetto al grande dolore della Famiglia scomparsa dell’Amico Eros grande trascinatore dell’hockey a Bassano del Grappa, nonché impegnato con vera passione in campo nazionale, lascia un grande vuoto nella comunità e nel mondo delle rotelle, porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Venerdì mattina nella chiesa di San Francesco si terrà la cerimonia di commiato, a partire dalle 10.30. In tanti saranno vicini alla moglie Rossana e ai due figli adulti Erika e Jacopo in questo ultimo momento di saluto.