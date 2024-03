In tre gli “spaccano” il naso a pugni fuori da un locale del centro. Ferito un 25enne

Dovrà affrontare un’operazione di riduzione di una frattura del setto nasale un 25enne di Rosà, vittima di un pestaggio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato dello scorso week end e finito in pronto soccorso con ferite al volto. Scenario dell’aggressione è stato il centro di Bassano del Grappa, in piena notte (erano le 4 del mattino), di fronte ad un locale di via Matteotti dove sarebbe avvenuto un alterco tra giovani.

Uno di loro, finito in ospedale malconcio all’alba, con informativa immediatamente inviata alle forze dell’ordine locali. Si tratta di un rosatese, il quale ha avuto la peggio nel faccia a faccia con i “picchiatori”, subito preso in cura per tamponare l’emorragia al naso e avviato all’intervento di chirurgia e una prognosi di guarigione di 40 giorni.

Secondo quanto riporta un articolo sul fatto di cronaca pubblicato sul Giornale di Vicenza, si tratterebbe di un terzetto di violenti. Alla base del confronto all’esterno del locale già chiuso un banale diverbio, probabilmente amplificato nei torni dall’eccesso di consumo di alcool. Le lesioni gravi riportati in seguito ai colpi plurimi subiti dal 25enne vicentino presuppongono un approfondimento da parte delle forze dell’ordine, che andrebbero quindi a raccogliere testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

Inoltre, altri elementi utili potrebbero venire forniti da filmati di videosorveglianza che non mancano erto nel centro di Bassano del Grappa, come del resto già avvenuto nel passato recente in episodi analoghi.