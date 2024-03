Bellon e… possibile: l’impresa è compiuta. Il lottatore vicentino è campione Juniores

Un ragazzo d’oro con l’argento vivo addosso e con un fisico da bronzo di Riace, anzi, di Vicenza. E’ la descrizione con licenza di parola e soprattutto d’attualità di Giulio Massimo Bellon, fresco campione italiano di lotta greco-romana nella categoria di età Under 20 e di peso fino agli 87 kg.

L’atleta veneto, studente universitario che già di recente era salito sul podio agli Assoluti di categoria tra gli adulti, a Ostia in Lazio si è aggiudicato il titolo italiano tra gli Juniores, portando medaglie e lustro alla sua associazione Umberto I di Vicenza e a tutti i lottatori vicentini e veneti in gara.

Il torneo è andato in scena al PalaPellicone sulle rive del Mar Tirreno, decretando i migliori talenti Under 20 con categorie di peso dai 55 ai 130 kg. Ben 140 i “grecoromanisti” in gara da tutta Italia in uno degli appuntamento clou della stagione agonistica, in egida Fijlkam, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Da dire che Bellon è stato l’unico rappresentate sul tappeto ad aggiudicarsi la medaglia d’oro Under 20.

Sono stati 4 invece gli avversari battuti per arrivare in cima al podio, schienando per ko il calabrese Pellicanò, stessa sorte poi per il trentino Gottardi e il romagnolo Candeloro con diverse tecniche tra prese e rotolamenti e punteggi acquisiti nei round di lotta per avanzare e puntare al trionfo finale. Prima dell’ultimo atto di fronte a Cerai, lombardo di Como, arriva la quarta vittoria per affrontare nella finalissima l’ex giovane campione tra gli Under 17 Comini, atleta bresciano. Incontro sul fil di lana che il ventenne vicentino conquista con una schienata in contromossa vincente.

Per la Umberto I di Vicenza in gara anche altri elementi di prospettiva nel panorama della lotta greco-romana: di Jacopo Tognon (10°) alla sua prima esperienza e Kevin Picari, uscito di scena nel suo gruppo. Sul fronte della classifica per club, la palestra che prepara gli atleti seguiti da Gaetano Bellon si classifica prima tra le società del Veneto e inoltre al 16° posto assoluto, con il Cus Torino a primeggiare. I risultati ottenuti nel biennio recente portano il palmares a 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi e pongono l’Associazione Umberto ai vertici della lotta in Italia.

Ascolta il podcast con alcuni dei protagonisti, ospiti a Radio Eco Vicentino per raccontare di loro e della disciplina della lotta greco-romana a BreakPoint!

Ascolta “I giovani bronzi nazionali della lotta a BreakPoint” su Spreaker.