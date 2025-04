Previsioni 15-17 aprile, in tre giorni fino a 150 mm di pioggia sulle montagne vicentine

Situazione generale

L’alta pressione, spostandosi verso l’Est dell’Europa, lascia spazio alle correnti atlantiche, umide e perturbate, creando in tal modo un vero e proprio corridoio di perturbazioni che dall’oceano entrano sul Mediterraneo centro-occidentale, e una situazione di stallo sull’Italia centro-settentrionale che vedrà fenomeni anche abbondanti per diversi giorni ancora.

Martedì 15 aprile

La giornata sul Vicentino inizierà all’insegna del maltempo. Precipitazioni estese e diffuse su tutto il territorio almeno fino al primo pomeriggio. Poi le piogge si faranno più deboli e intermittenti fino ad un quasi totale esaurimento in serata. Dopo i 15/20 mm di pioggia caduti lunedì, sono attesi generalmente altri 20/30 mm. Nonostante la nuvolosità i venti di scirocco porteranno le temperature massime fino a 17/18 gradi in pianura.

Mercoledì 16 aprile

Cielo grigio per nubi basse sul Vicentino. Mentre in pianura i fenomeni saranno discontinui e per lo più di debole intensità, sulle zone montane per effetto dello stau provocato dai venti di scirocco, le precipitazioni saranno più persistenti e abbondanti, soprattutto sul nord ovest vicentino. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 12 e 17 gradi.

Giovedì 17 aprile

Continua il maltempo sulla nostra provincia. Dopo una mattinata caratterizzata da fenomeni sparsi e discontinui, nella seconda parte della giornata arriverà da sud un intenso peggioramento con forti rovesci e probabili temporali con elevati quantitativi di pioggia sulle pedemontane in poche ore. Gli accumuli totali previsti per i tre giorni si attestano sui 40/80 mm di pioggia in pianura e 100/120 sulle Prealpi con punte di 150 sulle Piccole Dolomiti e Monte Grappa.

Tendenza nel lungo termine

Nel fine settimana il meteo andrà un po’ meglio. Ci sarà qualche pausa soleggiata, tuttavia permarranno condizioni di tempo instabile, associata a breve precipitazioni. Nel prossimo aggiornamento un approfondimento per Pasqua e Pasquetta.