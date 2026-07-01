La danza luminosa delle volpi giganti in prima nazionale per il via a Operaestate

Sarà la Prima Nazionale di Legendary, spettacolare parata urbana della compagnia francese Remue-Ménage, ad aprire ufficialmente stasera, mercoledì 1 luglio alle 21.30 nel centro storico di Bassano del Grappa la 46ª edizione di Operaestate Festival Veneto, il programma estivo promosso dal Comune di Bassano del Grappa, e realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e della rete delle aziende del Club “Amici del Festival”.

Per l’occasione la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, confermando la vocazione di Operaestate nel portare le arti performative negli spazi urbani per costruire un dialogo diretto con il pubblico. Vie e piazze del centro storico (da Piazza Castello a via Vittorelli, Piazza Garibaldi, Via Museo, Via Roma, Piazza Libertà e ritorno al Castello da Via Metteotti) saranno attraversate da una processione luminosa di volpi bianche giganti, figure simboliche e misteriose che guideranno gli spettatori in un percorso itinerante tra danza, teatro, musica e arti circensi. Danzatori, acrobati, trampolieri e performer daranno vita a un susseguirsi di apparizioni e azioni sceniche in movimento, costruendo un racconto visivo che si integra con l’architettura urbana e coinvolge spettatori di tutte le età.

Ispirato a miti e leggende provenienti da culture diverse, Legendary prende forma attorno alla figura della volpe bianca, simbolo di trasformazione e passaggio tra mondi nell’immaginario di molte tradizioni. Da queste suggestioni nasce una narrazione poetica che attraversa luce e oscurità, realtà e immaginazione, memoria e futuro, costruendo un’esperienza urbana condivisa che invita lo spettatore a seguire il flusso della parata come parte attiva del racconto.

L’ideazione di Legendary è firmata da Loïc Delacroix, mentre la coreografia è affidata a Veronica Endo. Le musiche di Erwan Loeffel accompagnano il percorso dello spettacolo, contribuendo alla costruzione dell’atmosfera sonora della parata. L’identità visiva è definita dai costumi di Mathilde Herbinière e Annabelle Séchaud e dalle creazioni di Oriane Poncet, Mathilde Salaun e Marianne Millet. Le strutture sceniche sono realizzate da Olivier Dumont e Armand Lestard, mentre il coordinamento tecnico è curato da Mamadou Sylla e Michel Arias.

In scena un nutrito gruppo di interpreti dà vita al corteo performativo che attraversa la città.

La compagnia Remue-Ménage è una realtà francese attiva nel campo del teatro urbano e delle grandi parate site-specific. Il suo lavoro nasce dall’incontro tra danza, teatro, circo, musica e arti visive, con l’obiettivo di trasformare lo spazio pubblico in un luogo di esperienza condivisa. Le sue creazioni si distinguono per l’impatto visivo e per la capacità di coinvolgere il pubblico in dispositivi performativi immersivi che attraversano città e festival in Europa e nel mondo, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale.

Con questa prima nazionale Operaestate Festival Veneto inaugura la sua 46ª edizione nel segno della relazione tra arte, spazio urbano e comunità, confermando la vocazione del festival a trasformare la città in un luogo di incontro e partecipazione. Il progetto di apertura diventa così anche una dichiarazione d’identità del festival: l’arte che esce dai luoghi convenzionali e incontra direttamente lo spazio pubblico e chi lo abita.

L’evento è a partecipazione libera.

L’appuntamento è inserito anche nel programma di Bassano sotto le stelle, il calendario dei mercoledì di luglio pensati per vivere il centro storico nelle serate estive, realizzati in collaborazione tra Città di Bassano del Grappa e Confcommercio. La serata è realizzata con il supporto di Fondazione Nuovi Mecenati, Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea, e Camera di Commercio di Vicenza.

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