La mostra “Io Canova. Genio Europeo” è un successo, sono quasi 10mila i visitatori

E’ un successo che riempie d’orgoglio gli organizzatori della mostra “Io, Canova. Genio Europeo”, un fiume incessante di persone ha fatto visita alla mostra ospitata a Bassano del Grappa con quasi 10mila presenze totali. Sabato pomeriggio, tra i visitatori, anche un ospite di assoluto rilievo, Xavier F. Salomon, Deputy Director and Peter Jay Sharp Chief Curator della The Frick Collection di New York, che ha curato, assieme a Mario Guderzo e Guido Beltramini, la mostra dedicata a Canova e George Washington che si è tenuta a New York e Possagno.

“La mostra approfondisce tematiche della vita e opera di Canova facendoci anche scoprire lati che si conoscevano meno. – ha commentato l’esperto, al termine della visita -. È una mostra su Canova artista e Canova uomo. Ma anche una esposizione con opere importanti, pezzi mai visti e assoluti capolavori. Per me è stato molto emozionante vedere la scultura di Leopoldina Esterhazy a Bassano”.

“Accogliamo con soddisfazione i dati registrati in queste prime settimane – commenta il

Sindaco Elena Pavan – che ci auguriamo proseguano con entusiasmo crescente. Sappiamo che il passaparola è fondamentale per la buona riuscita di questi eventi e i commenti che ci

giungono finora sono entusiasti. Si avvicina il Natale e sono certa che la nostra città

rappresenterà per molti visitatori un luogo da non perdere”.

Proseguono anche questa settimana le conferenze del ciclo Arti sorelle. Canova tra arte, musica e letteratura: giovedì 17 novembre, alle 17.30, in sala Chilesotti è in programma una conferenza dedicata a “La musica al tempo di Canova” tenuta da Giovanni Bietti, musicologo di Radio Rai. L’incontro si svolge in presenza con ingresso libero fino ad esaurimento posti, ma è anche possibile seguirlo in diretta streaming sul canale YouTube dei Musei civici.